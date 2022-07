Gli ultimi giorni di Ivana Trump: il dolore per Rossano Rubicondi, la morte mentre andava in vacanza

Ivana Trump è scomparsa ieri, 14 luglio, all’età di 74 anni nella sua casa di New York a seguito di un arresto cardiaco. Si è trattato di una morte improvvisa e inattesa, come riporta la migliore amica della donna, Nikki Haskell, alla testata “PageSix”. Pare infatti che l’ex signora Trump fosse infatti in procinto di partire per Saint Tropez. “Domani sarebbe partita per St. Tropez. Questo sarebbe stato il suo primo viaggio lontano dalla pandemia. Aveva paura di contrarre il virus”, ha detto la Haskell. “Lei era la mia migliore amica. L'ho incontrata la notte in cui ha incontrato Donald [Trump]... Non posso nemmeno dirti quanto fosse favolosa, solo una grande amica e la persona più straordinaria e stimolante”, ha aggiunto.

Ivana era chiusa in sé stessa

La produttrice Nikki Haskell in particolare ha raccontato come Ivana sia stata bloccata durante la pandemia per la paura di contrarre il virus: “Non sarebbe andata da nessuna parte. Camminava solo da casa sua, a un ristorante accanto, forse uno o due ristoranti dietro l'angolo. Questo è tutto”, ha spiegato. Ma l’imprenditrice era finalmente riuscita a mettere da parte le sue paure uscendo dal guscio, tanto che pare stesse pianificando un viaggio intorno al mondo con la migliore amica Nikki: “Stavamo pensando di fare un viaggio intorno al mondo questo gennaio: prenditi due mesi di pausa e fai un viaggio intorno al mondo. Non riesco proprio a crederci”, ha detto la Haskell alla testata statunitense.

Ad incidere sulla chiusura di Ivana in sé stessa anche la prematura scomparsa dell'ex marito Rossano Rubicondi, avvenuta 9 mesi fa. Una perdita che l’ha “estremamente devastata”, ha sottolineato la produttrice. Il suo viaggio a St. Tropez sarebbe stato il suo ritorno ufficiale nel mondo. “Non vedeva l'ora di andare in Europa... Ci siamo divertite così tanto con Ivana sulla barca. Era la mia migliore amica”, ha concluso tra le lacrime la donna.

Il ricordo della figlia Ivanka

Oltre alla migliore amica Nikki Haskell anche la figlia, Ivanka, avuta da Donald Trump, ha voluto ricordare la donna: “Ho il cuore spezzato per la morte di mia madre. La mamma era brillante, affascinante, appassionata e perfidamente divertente. Ha modellato forza, tenacia e determinazione in ogni sua azione. Ha vissuto la vita al massimo, senza mai rinunciare all'opportunità di ridere e ballare. Mi mancherà per sempre e manterrò sempre vivo il suo ricordo nei nostri cuori”, ha scritto la 40enne su Instagram a corredo di un tenero carosello di immagini mamma-figlia.