Ivana Trump sepolta nel golf club di Trump: la scelta che fa discutere

Il 14 luglio a 73 anni venuta a mancare inaspettatamente Ivana Trump dopo una caduta in casa. La donna, di origine ceca, è stata moglie di The Donald fra 1977 e 1992 e madre dei figli Donald Jr., Ivanka ed Eric.

La sepoltura nel golf club

Dopo i funerali svolti a New York, Ivana Trump è stata sepolta in un luogo particolare: il golf club dell'ex marito a Bedminster, in New Jersey. A rivelarlo il New York Post pubblicando anche una foto della lapide della socialite. Pare che Ivana sia stata sepolta ?non troppo lontano dalla club house principale. Hanno un?area erbosa privata. E con solo un pezzo di granito molto discreto con inciso il suo nome?, si legge nella testata. Alla sepoltura erano presenti l?ex marito e i figli Ivanka, Donald Jr ed Eric, che già in occasione dei funerali erano apparsi molto provati dalla scomparsa prematura dell?amata madre. Il terreno è stato ?consacrato qualche ora prima per permettere la sepoltura cattolica?, come ha raccontato il New York Times. La tomba di Ivana si trova in un?area fiorita, vicino alla prima buca del campo, che Donald Trump nel 2017 decise di adibire a cimitero di famiglia. L'ex presidente aveva infatti depositato già nel 2017: ?I piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia?, come riporta il Washington Post, pensando addirittura a far erigire un mausoleo per sé stesso.

Trump e le esenzioni fiscali

Non solo una scelta romantica per avere con sé tutti i membri della famiglia, come potrebbe apparire ad una prima occhiata, bensì un?astuta trovata per avere accesso ai vantaggiosi sgravi fiscali dello stato. La legge nel New Jersey, come si legge sul The Guardian, prevede infatti un'esenzione da tutte le tasse, aliquote e valutazioni, dunque la sepoltura in quanto potrebbe portare vantaggi al fondo fiduciario della famiglia Trump cui è intestata la proprietà del golf club. L'idea di scegliere come luogo del suo riposo eterno Bedminster, in realtà, risale addirittura al 2012. Pare che il tycoon all?ora avesse pensato di realizzare un vero e proprio cimitero brandizzato con tanto di marchio ?Trump? con migliaia di sepolture: loculi da vendere ai suoi sostenitori più fedeli. Il progetto sarebbe poi cambiato ancora, riportato all'idea originale di realizzare solo una grande cimitero di famiglia, che per prima ospiterà la salma di Ivana . ?Non è mai qualcosa a cui mi piace pensare", ha detto l'ex presidente, per poi aggiungere: ?Questa è certo una terra molto bella?.