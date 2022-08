Jane Fonda pentita dei ritocchini: "Non voglio sembrare distorta"

Jane Fonda questo anno spegnerà 85 anni, e nonostante l’avanzare dell’età appare ancora splendida. Oltre di madre natura, merito anche di qualche ritocchino a cui l’attrice si è sottoposta nel corso degli anni. Ma ora alla vigilia degli 85, l’infaticabile Jane dice basta ricorso al bisturi.

Il rapporto della Fonda con l'avanzare dell’età

Intervistata da Vogue Usa, l'attrice premio Oscar, che iniziò a lavorare giovanissima come modella per poi approdare al cinema, ha parlato del suo rapporto con l’invecchiamento dicendosi amaramente pentita di essersi rifatta: “Ho quasi 85 anni, ma non sembro così vecchia. Bisogna fare in modo che i giovani smettano di avere paura di essere vecchi, aiutare le persone a capire che solo perché hai una certa età non significa che devi rinunciare alla vita, rinunciare al divertimento, rinunciare ad avere fidanzati o fidanzate, fare nuove amicizie o qualunque cosa tu voglia fare”, ha chiosato la celebrità.

L' attrice di Grace & Frankie si dice orgogliosa dell’età raggiunta, e non ha di certo paura di rivelarla: “Sì, Fonda. Hai soldi. Puoi permetterti un allenatore. Puoi permetterti la chirurgia plastica. Puoi permetterti trattamenti per il viso. Puoi permetterti le cose che ti aiutano a continuare a sembrare giovane. Questo è vero. I soldi aiutano. Buoni geni e un sacco di soldi, come ha detto qualcuno una volta”.

Jane pentita della chirurgia

L’attrice è poi arrivata al tanto dibattuto tema della chirurgia plastica, già nel 2020 la Fonda si dichiarò pentita, asserendo di non volervi mai più fare ricorso. E in questi due anni Jane sembra rimasta fedele a quest’idea: “Ma mentre lo dico, penso che tutti conosciamo molte donne ricche che hanno avuto tutti i tipi di lifting e cose del genere e il loro aspetto è terribile. Ho fatto un lifting e mi sono fermato perché non voglio sembrare distorto. Non sono orgogliosa di averlo fatto”. La star racconta di aver ceduto alla tentazione, che a Hollywood è piuttosto frequente, sfociando spesso in una vera e propria dipendenza da chirurgo plastico: “Ora, non so se dovevo farcela se non l'avrei fatto. Ma l'ho fatto. Lo ammetto, e poi dico solo, ok, puoi diventare dipendente. Non continuare a farlo. Molte donne, non lo so, ne sono dipendenti”.

Jane messo da parte il bisturi, ha poi voluto rivelare il suo segreto per essere ancora così meravigliosa alla soglia degli 85 anni: “Non faccio molti trattamenti per il viso, non spendo molti soldi in creme per il viso o cose del genere, ma rimango idratata, dormo, mi muovo, sto al riparo dal sole e avere buoni amici che mi fanno ridere. Anche ridere è una buona cosa”.