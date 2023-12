Jovanotti pazzo d'amore per la figlia: i dolcissimi auguri per i suoi 25 anni

Oggi, la figlia di Jovanotti, Teresa, compie 25 anni. Il 13 dicembre, ormai lo sappiamo bene, è "per lei" come canta Lorenzo Cherubini nella canzone che ha dedicato alla sua bimba, "Per te". E ogni anno a dicembre arrivano puntuali gli auguri dei suoi genitori sui social. Il cantautore ha pubblicato su Instagram foto e video di Teresa quando era piccola, ma anche più recenti, alcune di queste mai mostrate prima.

"Buon Compleanno, sono 25. È sempre per te il 13 dicembre e anche tutti gli altri miei giorni e della mamma. Per te cara nostra meravigliosa talentuosa libera forte tenera unica magica Teresina", ha scritto Jovanotti a corredo del post.



Teresa è un'artista ed è laureata alla School of Visual Art di New York. Lei ha un legame profondo con i genitori che nel periodo più difficile della sua vita le sono sempre stati accanto. Della malattia Teresa ha voluto parlare solo terminate le cure e soprattutto dopo aver ricevuto buone notizie. Quei mesi Jovanotti li ha descritti così: "Ha avuto un momento di difficoltà ed ha dimostrato una forza che... io ero così ammirato. Lei dava forza a se stessa e di conseguenza la dava a noi".