Julia Roberts e Danny Moder: storia di un amore che dura da vent'anni 

20 anni d’amore per Julia Roberts e il marito Danny Moder. Ieri, 4 luglio, l’ attrice ha celebrato il 20° anniversario di matrimonio con Danny Moder pubblicando uno scatto del matrimonio in cui i due sono intenti a baciarsi appassionatamente.

"TWENTY. #can 'tstopsmiling #can 'tstopkissing", ha scritto la Roberts, 54 anni, ha corredo dello scatto con due hashtag eloquenti che fanno riferimento alla sua voglia di sorridere e il desiderio di baciare il partner.

La coppia ha detto “sì lo voglio”, il 4 luglio del 2002. Quest’anno i coniugi festeggiano nozze di porcellana e l’attrice aveva commentato l’agognato traguardo dicendo ironica che aveva intenzione di festeggiare questo importante con “più baci”.

“Sì. Quest'anno, quest’estate saranno vent'anni che bacio Danny Moder”, ha scherzato il premio Oscar durante un’intervista per il “The Jess Cagle Show” “Come festeggerai?” ha chiesto il conduttore Cagle all’attrice ha risposto persuasa: "Più baci!” “Solo altri baci?”, ha replicato il conduttore.“Sì. Questo è il segreto. Questo è il segreto: non smettere mai di baciarsi!”, ha detto convita Julia rivelando il segreto del longevo matrimonio.

La Roberts ha poi aggiunto un altro simpatico consiglio su come avere un’unione duratura: “Due lavandini nel bagno e tanti baci”.

Una relazione lontana dai riflettori

La star di Pretty Woman vive col marito una relazione lontana dai riflettori. Pare sia anche questo un altro dei segreti della loro appassionata unione coronata dall’arrivo di tre figli: i gemelli Phinnaeus e Hazel, entrambi di 17 anni, e Henry, 15.

Nonostante la riservatezza reciproca l’attrice non manca mai di rivolgere un dolce pensiero al partner, di professione direttore della fotografia. Durante un’intervista del 2015 con “People” la Roberts ha elogiato Moder definendolo: “La mia persona preferita del pianeta”. A quel tempo l’attrice era impegnata a promuovere il suo film “Il segreto nei suoi occhi”, in cui Moder era impegnato come direttore della fotografia.

Lavorare con il marito è stato “fantastico” per Julia, che ha aggiunto: “È la mia persona preferita sul pianeta, quindi amo passare del tempo con lui e adoro la sua etica del lavoro. Il suo punto di vista è davvero prezioso per me. È stato fantastico”. Ha concluso l’attrice: “Inoltre, quando senti di dover girare scene in cui ti stai davvero esponendo con lui seduto proprio dietro di me io ho sentito un certo senso di quella sicurezza, ti fa solo venire voglia di fare di più, davvero”.