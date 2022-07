Kate Hudson, topless sui social: "Vengo da una famiglia aperta mentalmente"

Inizio giornata decisamente hot per Kate Hudson. L’attrice 45enne ha deciso di infiammare Instagram lo scorso sabato 2 luglio postando un suo scatto in topless. Nella foto si vede la statunitense con indosso solo dell’intimo nero, il seno completamente nudo coperto dai lunghi capelli biondi, per sfuggire alla rigida di censura del social. La Hudson si è mostrata intenta a sorseggiare una calda bevanda, mentre in un mano stringeva il suo smartphone. “?’s out??????”, ha scritto a corredo dell’immagine, che potremmo tradurre con: “Il sole è uscito ed io bevo caffé”. Tanti i commenti entusiasti di altre celebrità sotto la foto. Da Michelle Pfeiffer a Selma Blair la posa è piaciuta a tanti, anche Janelle Monae ha commentato: “Devo ricreare questa posa”. L’unico che è apparso contrariato dall’esuberanza di Kate è il fratello Tom, che scritto ironicamente: “Nope”.

Una famiglia aperta

Oliver e Kate Hudson sono nati dal matrimonio tra Bill Hudson e Goldie Hawn , sposati dal 1976 al 1982. I due fratelli sono molto affiatati e spesso mostrano il loro legame anche sui social media. Proprio lo scorso novembre, Oliver che era apparso nudo in un divertente video in compagnia dei figli aveva raccontato a People l’importanza di vivere in una famiglia aperta e senza pregiudizi, in cui non bisogna aver timore di mostrarsi nudi: “Proviene dal crescere in una famiglia molto aperta, onestamente”, ha detto all'epoca. "La nudità non è mai stata un tabù. Siamo nati tutti nudi ed è così.”. L’attore ha aggiunto: “Anche ora con i miei figli, siamo solo persone nude. È proprio così. Sono decisamente a mio agio con esso”.