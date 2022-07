Kate Middleton firma lo shooting di Camilla, il dietro le quinte: "Pieno di risate"

Ormai lo sappiamo, Camilla festegger il suo 75° compleanno, apparendo come cover nella rivista britannica ?Country Life?. Per quest?occasione speciale la Duchessa di Cornovaglia ha voluto una fotografa speciale, la ?nuora? Kate Middleton, appassionata di fotografia, nonché ritrattista ufficiale di Casa Cambridge. In uno speciale in onda sulla rete televisiva britannica, Independent Television (ITV), la Duchessa di Cornovaglia ha raccontato alcuni particolari e retroscena dello shooting con Kate.

I particolari dello shooting

?Ha fatto foto molto buone e lo fa in modo naturale. Ci siamo divertite molto a farlo?, ha detto Camilla nel servizio. La moglie di Carlo ha poi aggiunto: ?Era molto rilassata e, ovviamente, è stato molto gentile da parte della duchessa di Cambridge. È venuta con la sua macchina fotografica ed è un'ottima fotografa. E? stato tutto molto casual: non c'erano truccatori o parrucchieri. È stato fatto in giardino con un sacco di risate: è stato un modo adorabile di farlo?. Alla futura regina è stato poi chiesto se fosse soddisfatta del prodotto finale e Camilla ha risposto con il classico humor british: ?Se riesco a superare il fatto che sto guardando me stessa, penso che siano foto molto carine e penso che siano proprio adatte per Country Life?. Le foto sono state scattate a Ray Mill House, nel Wiltshire, nella splendida casa di campagna che Camilla aveva acquistato dopo aver divorziato dal suo primo marito Andrew Parker Bowles nel 1994, e dove ha vissuto prima delle nozze con il principe Carlo.

Nello cornice di Highgrove House

Non a caso la tenuta dista solo 15 minuti da Highgrove House, la residenza di campagna del primogenito di Elisabetta, che ha acquistato nel 1980. In uno scatto ripreso da Shona Williams e condiviso da Country Life, è possibile vedere un assaggio dello shooting di Camilla con Kate. La Duchessa di Cornovaglia posa in piedi con indosso un abito ceruleo mentre la nuora con grande maestria e una posa da professionista è intenta a immortalare il momento.