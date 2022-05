Kate Moss difende l'ex Johnny Depp al processo: “Non mi ha mai spinta”

L’avvincente processo per diffamazione contro Johnny Depp è un susseguirsi di colpi di scena. Questa volta a salire sul banco dei testimoni niente di meno che Kate Moss, storica fidanzata del Pirata dei Caraibi. Mercoledì mattina, la modella britannica, 48 anni, è apparsa tramite collegamento video in diretta nell’aula del tribunale di Fairfax, in Virginia. La Moss è stata citata infatti ben 2 volte da Amber Heard nel corso delle sue deposizioni. Secondo l’attrice di Aquaman Depp avrebbe usato violenza anche su di lei spingendola dalle scale.

Le parole di Kate Moss

La britannica è intervenuta a chiarire la vicenda spiegando come Depp non l’abbia mi spinta giù per le scale, essendo caduta accidentalmente in un resort in Giamaica. "Stavamo lasciando la stanza e Johnny ha lasciato la stanza prima di me. C'era stato un temporale. Mentre uscivo dalla stanza, sono scivolata giù per le scale e mi sono fatta male alla schiena", ha detto Katte Moss sotto giuramento. "Ho urlato perché non sapevo cosa mi fosse successo e stavo soffrendo. Johnny tornato di corsa per aiutarmi e mi ha portato nella mia stanza e mi ha portato un medico”, ha aggiunto. La modella ha inoltre voluto specificare che Depp non ha mai usato violenza nei suoi confronti durante la loro relazione: “Non mi ha mai spinto, preso a calci o gettato giù per le scale", ha concluso. Kate Moss non è stato interrogata dalla squadra di legali di Amber Heard.