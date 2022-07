Kate Moss torna a parlare dell'ex Johnny Depp: la verità nel processo contro Amber Heard

Kate Moss è intervenuta lo scorso maggio in difesa dell’ex fidanzato Johnny Depp durante il processo per diffamazione contro Amber Heard. La modella era stata citata infatti ben 2 volte dall’attrice nel corso delle sue deposizioni. Secondo la Heard Depp avrebbe usato violenza anche sulla donna spingendola dalle scale. La britannica in collegamento virtuale era intervenuta a chiarire la vicenda spiegando come Depp non l’abbia mai spinta giù per le scale, essendo piuttosto caduta accidentalmente in un resort in Giamaica. "Stavamo lasciando la stanza e Johnny ha lasciato la stanza prima di me. C'era stato un temporale. Mentre uscivo dalla stanza, sono scivolata giù per le scale e mi sono fatta male alla schiena", ha detto Katte Moss sotto giuramento. Durante un’intervista al programma radiofonico “Desert Island Discs” della BBC Radio 4 , Kate ha voluto nuovamente spiegare perché è scesa in campo dalla parte di Depp: “Conosco la verità su Johnny. So che non mi ha mai preso a calci o spinta giù per le scale. Dovevo dire la verità”, ha detto Moss nel corso dell’intervista.

La reazione di Amber

Durante il processo svoltosi negli Stati Uniti, l’avvocato di Depp, Camille Vasquez ha domandato ad Amber nel contro-interrogatorio: “Non ti aspettavi che la signora Moss testimoniasse che ciò non è mai accaduto, vero?” “Sbagliato”, ha risposto Heard. “So quante persone usciranno fuori per sostenere Johnny. È chiaro da quest'aula quante persone lo faranno”, ha replicato l’attrice, che ha aggiunto: “Non mi aspettavo che si presentasse o che si facesse viva. Non importa", ha detto Heard di Moss. “Non cambia ciò in cui credevo all'epoca, quando eravamo sulle scale e pensavo che avrebbe ucciso me e mia sorella spingendoci giù per le scale”.