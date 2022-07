Kate e William con un "amico speciale": il debutto in tre alla partita di polo

Kate Midletton e il Principe William hanno avuto un ospite speciale al loro fianco nella loro ultima uscita reale: il cane di famiglia Orla! Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno partecipato mercoledì a una partita di polo per beneficenza e hanno portato con sé il loro cocker spaniel nero, per la sua prima apparizione pubblica. La coppia ha ricevuto in dono il cucciolo dal fratello minore di Kate, James , poco prima che il loro primo cane, Lupo, venisse a mancare nel novembre 2020. Il nome del cagnolino è decisamente perfetto per un cane reale: Orla è infatti un nome celtico che significa "principessa d’oro”. Orla è un membro ufficiale del Clan Cambridge, il sesto componente della famiglia reale. Non a caso ha avuto anche un ruolo da protagonista durante gli scatti per il settimo compleanno della principessa Charlotte firmati da mamma Kate, ormai fotografa ufficiale della royal family.

La passione per i cani dei Cambridge

Con Orla insieme a loro anche nelle uscite pubbliche i Cambridge si dimostrano una famiglia attuale e decisamente dog friendly. E’ infatti risaputa la passione di William e consorte per i cagnolini, amore sicuramente ereditato da nonna Elisabetta. Per nove anni William e Kate, prima dell’arrivo dei royal babies, hanno avuto Lupo, un English Cocker Spaniel. Lupo è figlio di Ella, il cane di James Middleton che ha donato il cucciolo alla sorella. La storia di Lupo è dolcissima: il principe William nel 2011 è stato chiamato a servizio alle Isole Falkland (all'epoca lavorava come pilota di eli-soccorso per la RAF) per sei settimane: per fare compagnia a Kate Middleton rimasta da sola, i due hanno pensato di prendere un cane, che poi è diventato un membro della famiglia Cambridge a tutti gli effetti. Lupo è stato amatissimo, ed è comparso spesso anche in molte foto ufficiali dei Cambridge. Dal primo ritratto informale a tre, insieme a George appena nato, nel 2013, a quelle scattate in occasione del terzo compleanno del principino, che scatenarono non poche polemiche perché il bimbo era stato fotografato mentre gli dava da mangiare un gelato al cane. Un piccolo aneddoto? Sarebbe stato Lupo ad «aiutare» i duchi a scegliere il nome per il primogenito. Kate e il marito avevano scritto diversi nomi possibili per il primogenito su dei foglietti di carta sparpagliati a terra e Lupo si sarebbe fermato davanti a quello che conteneva il nome «George». Dopo la scomparsa di Lupo, che ha devastato i Cambridge, come hanno scritto su Instagram è arrivata la piccola Orla a completare la famiglia. Orla è figlia di Luna, la sorella di Lupo, di proprietà di James Midletton, mantenendo così vivo il legame con il primo cagnolino della famiglia. Orla, perfettamente similare a Lupo, e sembrerebbe essere amatissima da George, Charlotte e Luis.