Kendall Jenner e lo scatto completamente nuda che infiamma Instagram

Ormai risaputo al clan Kardashian-Jenner piace dar spettacolo. Quando non lo fanno con il loro reality le celebrità si avvalgono dei social. Questa volta è stata Kendall, primogenita di Kris Jenner e Caitlyn Jenner, ad infiammare il web. Dopo lo scatto con il bikini effetto nude della sorella Kylie che ha mandato in confusione i followers, Kendall ha deciso di fare molto di più. La 26enne ha postato una sua immagine domenica in cui appare come mamma Kris l?ha fatta. La top model si è mostrata intenta a prendere il sole con nient?altro indosso che cappellino da baseball verde. Jenner è stata immortalata a pancia in giù, mentre guarda il suo smartphone adagiata su di un materasso in un patio. La foto fa parte di un carosello di immagini, che include altri scatti, come lei che salta a cavallo, un video dall'interno di un'auto, del di sushi e altro ancora. Jenner ha corredato le immagini da una singola emoji ??".

Le foto osé di Kendall

Non è di certo la prima volta che la Jenner pubblica una sua foto hot, nel corso degli anni la ragazza ha sfidato la rigida censura di Instagram con delle istantanee provocanti. Nel giugno 2019, ha condiviso diversi selfie di se stessa nuda in una vasca da bagno, mentre il mese successivo ha pubblicato una foto osé tratta da un servizio fotografico . Lo scorso aprile invece la star di ?The Kardashians? ha posato un suo scatto in topless mentre si rilassava a bordo piscina con una bottiglia di 818 Tequila, il suo marchio di liquori. L'ultimo post di Kendall arriva pochi giorni dopo l?annuncio della fine della relazione con il cestista Devin Booker , giunta al capolinea dopo 2 anni d?amore. Una fonte ha riferito a ?Entertainment Tonight? mercoledì che "Kendall si sente come se fossero su strade diverse", mentre un altro insider ha rivelato che la modella e l'atleta "hanno discusso sul loro futuro ma non sono sulla stessa lunghezza d?onda?. Insomma Kendall dopo tanto è tornata single e pare abbia voglia di mettersi in gioco e perché no, aprirsi a nuovi amori.