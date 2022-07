Khaled Hosseini, lo scrittore di "Mille splendidi soli", presenta la figlia come transgender

Lo scrittore Khaled Hosseini ha raccontato per anni il ruolo delle donne in Afganistan nei suoi acclamati bestseller, come “Il cacciatore di aquiloni” (2004) e “Mille splendidi soli” (2007). Oggi l’autore è intervenuto sui social per condividere con i tanti affezionati lettori un evento speciale della sua vita: il coming out di sua figlia Haris come persona transgender. Hosseini ha condiviso una foto della 21enne, esprimendo la sua gioia e affermando di non essere mai stato più orgoglioso di lei: “Ieri mia figlia Haris si è dichiarata transgender. Non sono mai stato più orgoglioso di lei. Ha insegnato così tanto alla nostra famiglia sul coraggio e sulla verità. So che questo processo è stato doloroso per lei. È moderata per la crudeltà a cui sono soggette le persone trans. Ma lei è forte e imperterrita”, ha scritto l’uomo su Twitter, facendo eco all’annuncio della figlia, studentessa in scienze politiche e diritti umani alla Columbia University.

Il post Instagram

Lo scrittore su Instagram ha condiviso un carosello di immagini mostrando Harris oggi e ieri, con un tenero scatto papà-figlia. Hosseini a corredo delle immagini ha voluto affidare il suo pensiero al social, raccontando il difficile percorso della transizione: “Ieri mia figlia Haris, ventunenne, si è presentata al mondo come transgender. Conosco il viaggio di Haris dall'anno scorso e l'ho vista attraversare momenti personali molto difficili. La transizione è un'impresa così complicata - emotivamente, fisicamente, socialmente, psicologicamente - ma Haris ha affrontato ogni sfida con grazia, pazienza e saggezza”.

Un papà orgoglioso

Lo scrittore ha nuovamente espresso la sua ammirazione per Harris, dicendo di voler sostenere la figlia in questo momento: “Come padre, non sono mai stato più orgoglioso di lei. Sono felice di avere ora non una ma due bellissime figlie. Soprattutto, sono ispirato dall'impavidità di Haris, dal suo coraggio di condividere con il mondo il suo vero io. Ha insegnato tanto a me e alla nostra famiglia sul coraggio, sulla verità. Su cosa significa vivere autenticamente. So che questo processo è stato doloroso per lei, irto di dolore e ansia. È moderata per la crudeltà a cui le persone trans sono soggette quotidianamente. Ma lei è forte e imperterrita. Amo mia figlia. Sarò al suo fianco ad ogni passo, così come la nostra famiglia. Siamo dietro di lei. È un privilegio vederla entrare nel mondo come la donna bella, saggia e brillante che è. Che Dio la benedica”. Khaled Hosseini, afghano naturalizzato statunitense. da anni vive a San José, in California con la moglie Roya, da cui ha avuto le due figlie, Haris e Farah. Hosseini da sempre dalla parte delle donne si è detto felice e orgoglioso di aver aggiunto una nuova e ispirante donna alla sua famiglia tutta al femminile.