Khloé Kardashian aspetta un figlio con maternità surrogata, ma il compagno viene beccato con un'altra

Solo qualche settimana fa è stato reso noto che Khloé Kardashian e Tristan Thompson fossero in dolce attesa. La coppia aspetta un secondo bebè attraverso maternità surrogata, dopo essersi detta addio qualche tempo prima. I due si sono lasciati quando lui ha tradito Khloé e fatto un figlio con la modella Maralee Nichols, dopo che lei lo aveva già perdonato per diverse scappatelle precedenti.

L’estate di Tristan

A qualche giorno dal lieto annuncio Thompson è stato nuovamente pizzicato con una donna misteriosa dopo una notte in discoteca a Mykonos. Il cestista è apparso tra le strade della cittadina greca stretto ad un’avvenente bruna che indossava un abito aderente. Thompson non riesce proprio a fare a meno di fare conquiste. Proprio la scorsa settimana il giocatore di NBA è stato beccato niente di meno che con, l'ex del cognato Kanye West, Chaney Jones.

Khloé mamma single

Mentre Thompson, 31 anni appare intento a far festa Khloé, 38 anni, è del tutto concentrata sul bebè in arrivo. La star del reality è a Los Angeles per prepararsi alla nascita del figlio , che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La madre surrogata di Khloé e Tristan è rimasta incinta nel novembre 2021 quando il test del DNA ha confermato che il figlio di Maralee Nichols, fosse effettivamente del cestista. “Khloé e Tristan erano già al lavoro per il bambino quando è scoppiato lo scandalo. A quel punto, Khloé ha deciso che lo avrebbe fatto da sola”, ha rivelato un insider a PageSix, che ha aggiunto che la Kardashian ha parlato apertamente del bimbo in arrivo, un maschietto, agli amici già a Natale.