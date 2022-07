La nuova moda è l'effetto nude: Khloé Kardashian e la tuta naked ricoperta di tatuaggi

Ormai lo sappiamo le sorelle Kardashian-Jenner sui social amano stupire. Quando non pensano le piccole di casa, Kylie e Kendall, è la volta di Khloé. La più piccola delle sorelle Kardashian ha infiammato Instagram postando un suo scatto decisamente provocante.La celebrità statunitense si è mostrata con indosso una tuta color carne effetto nude ricoperta di tatuaggi che mette ben in evidenza la sua fisicità. Khloé ha scelto questo outfit particolare, che ha raccolto il plauso dei suoi followers, per promuovere la nuova linea di skin care firmata dalla sorella Kim, “SKKN By Kim”.

La tuta firmata Ttswtrs

La tuta hot sfoggiata da Khloé è firmata dal brand ucraino Ttswtrs - letteralmente"maglioni tatuaggio" - che propone capi che danno l’idea di: “percezione del corpo come tela”, come si legge nel sito del marchio. ”Siamo partiti dall'idea principale di creare l’illusione ottica del corpo nudo coperto di tatuaggi", spiega Anna Osmekhina, fondatrice e creative director di Ttswtrs. “SKKN anyone?" ha scritto la Kardashian a corredo del carosello di immagini in cui posa seducente con la creazione firmata Ttswtrs, abbinata soltanto a dei sandali Yeezy trasparenti e orecchini a cerchio d’orati. La 37enne aveva già sfoggiato la tuta con i tatuaggi lo scorso 27 giugno, in occasione del suo compleanno. Khloé ha festeggiato in compagna del clan Kardashian e alcuni celebri amici, tra cui Kimora Lee Simmons, Jen Atkin, Sara Foster, Jennifer Meyer e Jonathan "Foodgod" Cheban .Khloé non è di certo la prima a stupire con un look effetto naked. Come lei anche la sorella Kyle e Chiara Ferragni hanno mandato in confusione i followers con i loro outfit osé effetto nude. Che la nuova tendenza delle regine dei social sbarchi presto anche nella realtà?

Il brand di skin care di Kim Kardashian

La tuta di Ttswtrs che mette la pelle in bella vista è stata scelta da Khloé per sostenere il lancio della prima linea di skin care della sorella Kim.“SKKN By Kim”, questo il nome è brand lanciato il 21 giugno scorso, offre prodotti per il corpo totalmente vegani e cruelty-free. La collezione si compone di nove prodotti ricaricabili e comprende: un detergente, un tonico, un esfoliante, un siero all’acido ialuronico, un siero alla vitamina C, una crema viso, una crema per il contorno occhi, un olio luminoso e un olio notte. La regina del reality ha deciso di interessarsi alla cura della pelle a seguito della diagnosi di psoriasi. Dopo essersi confrontata con dermatologi ed esperti del settore al mondo Kim ha deciso di mettere a punto la sua esclusiva collezione, già acquistabile sul sito ufficiale.