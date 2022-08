Kim Kardashian, la foto del laser per ridurre la pancia: "Doloroso ma ne vale la pena"

Chi bello vuole apparire un poco deve soffrire, recita il detto. Lo sa bene Kim Kardashian che non è nuova a trattamenti estetici estremi. Mercoledì la star di Al passo con i Kardashian , 41 anni, ha condiviso una sua foto verità su Instagram dopo essersi sottoposta ad un trattamento laser per la riduzione dell’addome. Nella storia Instagram è possibile vedere la pancia della celebrità americana visibilmente piatta, ma anche piuttosto arrossata. “Questo è un punto di svolta!” ha scritto Kim a corredo dello scatto: “Ho fatto un laser Morpheus 8 per appiattire la pancia alla spa di drghavami”. La magnate ha elogiato il trattamento estetico come il suo “laser preferito”, ma ha anche ammesso: “E’ doloroso lol ma ne vale la pena!”. Del resto la Kardashian non è spaventata dal doversi sottoporre a rimedi estremi per inseguire il suo ideale di bellezza.

La dieta estrema per entrare nell'abito di Marilyn.

Come quando Kim ha fatto di tutto per entrare nel famoso abito di Marilyn sfoggiato per cantare Happy Birthday Mr. President per il presidente John F. Kennedy al Madison Square Garden il 19 maggio 1962. Kim ha pensato bene di indossare il vestito in occasione del Met Gala, ma provandolo ha subito capito che non le entrava. La Kardashian non si è persa d’animo come rivelato a Vogue, e ha fatto di tutto per poterci entrare: “L’ho provato e non mi andava bene. Ma ero convinta, e ho detto: 'Datemi tre settimane'. Ho dovuto perdere 16 libbre (cioè circa 7,2 chili ndr) prima di oggi. È stata una grande sfida. Era come se mi stessi preparando per il ruolo di film. Ero determinata a entrare nell’abito”.

Obiettivo raggiunto, Kim ha calcato il red carpet con indosso lo scintillante abito della Monroe, sollevando tuttavia molte critiche perché pare abbia danneggiato il capo. Per poter calzare il vestito, come ha rivelato a Vogue, Kim ha eliminato zucchero e carboidrati. Poi allenamento sul tapis roulant e l’aiuto di una tuta contenitiva indossata due volte al giorno per sudare e smaltire liquidi. Un regime estremo e un calo troppo drastico prontamente messo sotto accusa dagli esperti dietologi.