Kylie Jenner in topless su Instagram: "Liberate i capezzoli"

Kylie Jenner, magnate del make-up, star dei reality e icona dei social media è solita infiammare Instagram con i suoi scatti che dettano tendenza. Questa volta ci pensa un’inedita foto della 24enne ad accendere l’entusiasmo dei commentatori dei social. Kylie, impegnata in un rilassante weekend in vacanza con gli amici, ha postato su Instagram uno scatto ingannatore e al contempo stuzzicante. La ragazza si è mostrata con un bikini effetto nude davvero singolare. La particolarità del costume? Sul reggiseno sono stampati due capezzoli, dando la percezione che la Jenner sia a seno nudo.

Il modello The Naked firmato Gaultier

Si tratta del modello "The Naked”, nato dalla collaborazione tra Jean Paul Gaultier e la fashion sylist russa Lotta Volkova. Volkova ha voluto rispolverare la tecnica del trompe-l’œil in un’inedita versione 3.0 che strizza l’occhio alla body positivity. Così su minigonne compaiono stampe in trompe-l’œil raffiguranti genitali maschili, mentre le giacche si animano con bicipiti in bella vista. Fiore all’occhiello della collezione, il bikini nude sfoggiato con orgoglio da Kylie, in vendita per 325 dollari.

#FreeNipples contro i tabù

La Jenner, occhiali da sole e capelli al vento, si è mostrata con indosso il costume da bagno, corredando lo scatto dalla didascalia “Free nipple”. La modella si è fatta così portavoce della battaglia femminista, in atto sui social, che sostiene il diritto delle donne di poter mostrare il seno nudo. Sono infatti tantissime le star che con l’hashtag #freenipples stanno invitando Instagram a togliere la censura sul topless femminile. Stranamente lo scatto di Kylie sembra aver sventato la rigida censura di Instagram.

Followers in confusione

Ciò nonostante tanti followers della celebrity scrollando la home sono stati confusi dalla foto, pensando che la ragazza avesse sdoganato il topless social: ”Pensavo quasi fossero reali", ha scritto un commentatore. “Credevo ti avessero hackerato il profilo”, fa eco un altro utente. Del resto la Jenner ama stuzzicare i suoi followers con scatti sexy. Non è infatti la prima volta che la 24enne indossa dei costumi disegnati da GaultieL'r che esaltano il corpo femminile. Proprio nel 2019 aveva pubblicato su Instagram una foto in un costume intero con la stampa di una donna nuda. Nella didascalia aveva scritto: "Lasciali meravigliare”.E Kylie continua a meravigliare. Specie mostrandosi in perfetta forma a pochi mesi dal parto del secondogenito, nato a febbraio. La Jenner ha raccontato di essere ingrassata 27 kg in questa gravidanza, ma di averli repentinamente smaltiti grazie al pilates e la sana alimentazione.