L'abito di Marilyn Monroe presumibilmente danneggiato da Kim Kardashian al Met Gala

Dai a una ragazza le scarpe giuste e potr conquistare il mondo, diceva Marilyn Monroe. Ma è il caso di parafrasare: dalle il vestito sbagliato e potrebbe far adirare il mondo intero.E? quanto ha fatto Kim Kardashian scendendo di indossare per il Met Gala del 2022 un vero e proprio pezzo da museo. La celebrità ha calcato il red carpet con un abito appartenuto proprio a Marilyn Monroe. Un vestito iconico, quello color carne tempestato di cristalli che la diva sfoggiò per cantare ?Happy birthday, Mr. President? a John F. Kennedy del 1962. Una scelta molto criticata, non solo per la dieta drastica cui si è sottoposta l?influencer per entrare nell?abito che l?ha portata a perdere oltre 7 kg in 3 settimane, ma anche per aver vestito un vero e proprio pezzo di storia della moda. Contro la Kardashian si erano scagliati restauratori e storici e poi l?ICOM, la Commissione Internazionale dei musei e collezionisti di costume, moda e tessuti. Attraverso un comunicato stampa ufficiale la Commissione aveva enunciato i rischi di vestire un capo d?antan così prezioso. "Sono estremamente rispettosa di questo abito e di cosa significa per la storia americana?, aveva assicurato la Kardashian a Vogue, che ha poi indossato una replica del vestito durante la festa."Non vorrei mai sedermi o mangiarci o correre il rischio di danneggiarlo e non indosserò il tipo di trucco per il corpo che faccio di solito?, aveva aggiunto. Eppure, nonostante le rassicurazioni di Kim, l?abito dopo essere stato indossato dalla magnate è apparso danneggiato.

L?indiscrezione di Pop Crave

A lanciare la bomba è stata Lunedì la testata Pop Crave che ha pubblicato il prima e il dopo dell?abito. Dopo essere stato indossato dalla 41enne l?abito che vanta 60 anni, mostra evidenti segni di logoramento: il tessuto appare sbrillentato, specie in prossimità della cerniera, mentre molti dei cristalli che tempestavano l?indumento sono spariti. Il museo Ripley's Believe It Or Not! , che aveva acquistato l?abito per oltre 4 milioni di dollari e ha prestato il look alla star aveva precedentemente rassicurato che erano state prese tutte le precauzioni del caso per prevenire possibili danni.?Questa non è stata una decisione facile per Ripley's, tuttavia, Kim Kardashian ha continuato a mostrare il massimo rispetto per questa opportunità e per questo capo storico", ha detto il museo dopo il Met-Gala, aggiungendo: ?Sono state seguite tutte le linee guida, come non usare trucco per il corpo, e ci si è limitati ad indossare l'abito solo per la passerella sul tappeto rosso senza fare alterazioni?.Dopo la sfilata di Kim Kardashian al Met-Gala il Ripley?s dichiarò che non era stato fatto "nessun danno" all?indumento. Eppure le foto rilasciate da Pop Crave mostrano tutta un?altra storia. Per il momento nessuna dichiarazione è sopraggiunta dal museo olandese.