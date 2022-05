L'album di nozze di Kourney Kardashian e Travis Barker, aspettando il "sì" in Italia

Fiori d?arancio in casa Kardashian. Questa volta a dire s lo voglio è stata la maggiore del clan di sorelle, Kourtney, che si è unita in matrimonio domenica 15 maggio con il batterista dei Blink 182, Travis Barker.

I neo-sposini hanno condiviso ieri sui social le foto dall?album delle nozze, che si sono svolte attraverso una cerimonia molto intima tenutasi a Santa Barbara, in California.

Gli scatti mostrano Kourtney in un seducente abito bustier bianco arricchito da un ex-voto. Corredano il look nuziale un soprabito che funge anche da velo e delle stiletto in velluto.

Completo total black e occhiali scuri, invece per il tatuatissimo musicista.

La coppia si è fatta immortalare in degli scatti provocanti a bordo di una decappottabile vintage decorata con lattine e l?insegna just married.

?Finché morte non ci separi?, hanno scritto i due a corredo delle foto.

La lista degli invitati al grande giorno di Kim e Travis è stata ristrettissima visto che hanno presenziato alla cerimonia solo la nonna della Kardashian, Mary Jo Campbell e il padre di Barker, Randy, entrambi nelle vesti di testimoni.

La zona costiera della California sembra essere un luogo caro ai due piccioncini visto che il batterista dei Blink ha fatto la fatidica proposta a Kim in ottobre proprio sulle spiagge di Montecito. I due si erano già uniti in matrimonio nell?aprile di quest?anno in una cerimonia simbolica organizzata subito dopo la soirée dei Grammy?s.

Si è trattato di un matrimonio in perfetto stile Las Vegas con tanto di imitatore di Elvis Presley, alla presenza di amici e parenti.

Questo weekend è stata la volta delle nozze ufficiali presso un municipio di Santa Barbara, in California.

Secondo i rumors non si tratterebbe dell?ultimo matrimonio in programma per Kourtney e Travis. Pare che i novelli sposi stiano organizzando delle nozze in grande stile proprio sulle coste italiane.

Infatti i due sono reduci da un viaggio nel belpaese, effettuato come riporta il Mirror, pare proprio per pianificare al meglio il grande giorno.