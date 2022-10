"L’ombra di Caravaggio": Riccardo Scamarcio è l’artista maledetto nel film di Michele Placido

Le vicende della vita tumultuosa di Michelangelo Merisi, detto Il Caravaggio, il più grande artista del ‘600 vengono ricostruite nel nuovo film di Michele Placido, “L’ombra di Caravaggio” presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Una produzione italo- francese che vede schierato un nutrito cast di importanti attori. A incarnare il talentuoso e inquieto artista è Riccardo Scamarcio, Louis Garrel è ’L’Ombra’ ovvero l’investigatore incaricato dal Papa di dargli la caccia, Isabelle Huppert è la marchesa Colonna, Micaela Ramazzotti è l’amante e modella del pittore, Leda e Vinicio Marchioni è il rivale Baglioni. Il regista si ricava anche una parte d’attore interpretando il cardinal Del Monte.

L’Ombra di Caravaggio, la trama

Roma, primi anni del 1600, Michelangelo Merisi, detto Caravaggio è un pittore di talento ma irrequieto, con un carattere irruento e che non riesce a tenersi lontano da guai di ogni tipo. Nelle notti sfrenate della Roma barocca Caravaggio gira per la città in cerca di ispirazione e del modo di soddisfare i suoi desideri. Tra le anime di un’umanità dolente e senza speranza trova i modelli per i suoi dipinti, commissionati dai più raffinati intenditori di arte della corte pontificia e della nobiltà capitolina, ma che, immancabilmente, appaiono osceni e inaccettabili per le alte gerarchie dello stato pontificio. Caravaggio predica di voler dipingere il vero e la sua verità è quella dei miserabili, del popolo delle strade, delle bettole, dei bassifondi. Le madonne hanno i volti delle cortigiane che frequenta con assiduità il pittore, i santi quelli di disperati ubriaconi, i putti adombrano i suoi giovani amanti. Mentre la sua arte scandalizza gli altri prelati, la vita dissoluta del pittore fa parlare tutta la città. I suoi eccessi sfociano spesso in sfide insensate a se stesso e agli altri fino al giorno in cui in una rissa non ci scappa il morto. E’ l’occasione per liberarsi di un personaggio sopra le righe e scomodo di cui nessuno discute il talento ma di cui tutti sono inquietati. Il pittore, aiutato dalla più assidua dei suoi protettori potenti, la marchesa Colonna (Isabelle Huppert) riesce a fuggire a Napoli e il Papa mette allora sulle sue tracce l’altro protagonista del film a cui è affidato un secondo punto di vista. Lui è ‘L’Ombra’ (Louis Garrel), un’implacabile agente dei servizi pontifici che setaccia frequentazioni, mecenati, amanti, amici, nemici, opere e vita del Merisi per trovare la chiave per scovarlo ed eseguire su di lui la sentenza emanata dal Papa, quella di condanna a morte.

L’ombra di Caravaggio, un film (troppo) ambizioso

Il film di Michele Placido sul pittore che segnò una rivoluzione nella Roma Barocca e in tutta la storia dell'arte e’un titolo molto atteso di questo autunno. D'altronde, si tratta di una produzione imponente con un cast internazionale di attori di prim'ordine.

La nota migliore de "L'ombra di Caravaggio" è forse negli interpreti principali soprattutto in Louis Garrel riesce a calarsi bene nei panni di un implacabile investigatore che si mette sulle sue tracce dell’artista maledetto frugando in ogni piega della sua esistenza tormentata.

Il film inizia con Caravaggio rifugiato a Napoli dove ancora lo inseguono i guai, mentre a Roma il Papa in persona affida a "L'ombra", il più scaltro dei suoi 'agenti', il compito prima di scoprire se la sentenza di morte a suo carico è giusta e poi, raccolti tutti gli elementi, di inseguirlo, catturarlo e giustiziarlo. La regia segue le indagini dell'’Ombra’ ricostruendo, attraverso lunghi flashback, gli anni romani del pittore con l'intenzione di regalare al pubblico non solo il racconto della vicenda di Caravaggio, ma anche un affresco più ampio sulla dissolutezza, e sui fermenti sociali, culturali e religiosi della Roma Barocca. Sullo schermo scorrono quindi personaggi contemporanei del protagonista, anch'essi, ognuno a modo proprio, irregolari e rivoluzionari: da Giordano Bruno a San Filippo Neri fino a Artemisia Gentileschi.

L'impresa però non riesce: l’opera di Michele Placido è ambiziosa, ma non sempre risulta efficace nel centrare l’imponente obiettivo che si pone.

Voto: 6