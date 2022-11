La dolce reazione di William e Kate ad una bambina vestita da principessa

Dopo la morte della regina Elisabetta, William e Kate hanno ripreso gli impegni nelle vesti di principe e principessa di Galles. Oggi la coppia si è recata a Scarborough e durante un discorso, l’erede al trono ha subito una tenera interruzione.

Il principe e la principessa di Galles, entrambi 40 anni, si sono recati nello Yorkshire per lanciare i finanziamenti a sostegno della salute mentale dei giovani in una collaborazione guidata dalla Royal Foundation.

L’incontro con Callie

Durante la visita, Kate ed il marito hanno incontrato una supporter davvero speciale. Si tratta di bambina di nome Callie Rose, che per conoscere i suoi beniamini ha indossato un abito da principessa Disney. Del resto quale vestito migliore per incontrare una vera principessa? William e Kate non hanno resistito alla vista della loro fan in gran spolvero e si sono immediatamente chinati per conversare con lei. Callie emozionata ha consegnato a Kate un bouquet floreale, indicandole i vari fiori del mazzo.

Nonostante tutti gli occhi fossero puntati sulla royal couple, la piccola Callie ha attirato le attenzioni su di sé. Mentre il Principe di Galles era intento a parlare del finanziamento che aiuterà la comunità di Scarborough , Callie si è avvicinata alla coppia, con cui ormai si sente evidentemente intima, spingendoli entrambi a ridere.

La visita nello Yorkshire

A Scarborough, il Principe e la Principessa del Galles hanno incontrato le organizzazioni locali che beneficeranno di un finanziamento di 345.000 sterline, nato dalla collaborazione tra la Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales e la Two Ridings Community Foundation. In occasione della visita l’erede al trono ha dichiarato: “Per Catherine e me, riunire oggi persone a collaborare, mostrare cosa si può fare quando una comunità aiuta insieme è davvero qualcosa che vorremmo seguire e spero possa essere rappresentato in modo più ampio in tutto il paese. Grazie e complimenti per aver reso tutto possibile oggi”.