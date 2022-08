La figlia di Gigi D'Alessio va a ballare con Denise, fidanzata del papà: hanno la stessa età

Ormai i D’Alessio sono una grande famiglia allargata. Il cantante partenopeo ha dapprima trascorso le vacanze in Sardegna con la nuova compagna Denise Esposito, il piccolo Francesco, nato a Febbraio dall’amore della coppia, e Andrea, il figlio avuto da Anna Tatangelo, che oggi ha 12 anni. La famiglia è stata pizzicata da Chi nella villa di Porto Rotondo in cui Gigi da anni è solito trascorrere l’estate, anche durante la relazione con la cantante di Sora. D’Alessio si divide tra il quartogenito e il piccolino di casa, senza far mancare attenzioni e coccole alla compagna, con cui si è concesso anche una romantica gita in barca.

Vacanze di coppia a Mykonos

Terminate le vacanze in famiglia Gigi e la sua Denise devono essersi concessi un soggiorno di coppia. Nonostante la grande differenza di età l’amore tra l’artista napoletano e la ragazza sembra procedere a gonfie vele. Lei 30 e lui 55, la coppia anche sui social appare più affiata e complice che mai. D’Alessio e l’Esposito si sono diretti in Grecia, più precisamente a Mykonos. Ma anche qui i due non sembravano essere propriamente soli, come ci raccontano le instagram stories. Insieme alla coppia anche Ilaria, 30 anni, unica figlia del cantante nata dal primo matrimonio con Carmela Barbato. Ilaria e Denise, che condividono la stessa età, hanno postato entrambe nella serata di ieri alcune stories da un noto locale sulla spiaggia a Mykonos. Le due ragazze devono essere andate a ballare insieme, con loro anche Gigi D’Alessio. Nella stessa location, una terrazza affacciata sul mare, le due ragazze hanno postato entrambe uno scatto in compagnia del cantante. Ilaria abbraccia il papà mentre fa il segno della vittoria, scrivendo a corredo dell’immagine: “La mia scappatella estiva”, forse un mondo ironico per dire che è single. Più romantica la foto condivisa da Denise, sulla stessa terrazza la ragazza scambia un appassionato bacio con il cantante. Un’immagine poi ricondivisa anche da Gigi. Dalle stories in tandem sembrerebbe quindi che Ilaria abbia scattato la foto alla coppia, mentre Denise dovrebbe aver immortalato il tenero momento papà-figlia.

I rapporti di Denise con i figli di D’Alessio

Segnali eloquenti di come in questa grande famiglia allargata tutti vadano d’amore e d’accordo. Denise, nonostante la giovane età sembrerebbe aver stretto un bel rapporto con tutti i figli del compagno. Non solo Andrea, il più giovane con cui ha condiviso le vacanze in Sardegna, anche con LDA, terzogenito di D’Alessio e Carmela Barbato. La ragazza aveva condiviso un video dell’esibizione del rapper con il papà durante il concerto di D’Alessio a Napoli accompagnata da un cuoricino. Anche con Ilaria, forse grazie anche alla stessa età, le cose sembrano andare alla grande, per la gioia di Gigi, che vive questo nuovo amore con la benedizione di tutti i figli.