La "zarina" italiana Rebecca Bettarini è in dolce attesa

Nei mesi scorsi ha galvanizzato la stampa internazionale il matrimonio tra l’ultimo zar di Russia, George Mikhailovic, e la figlia dell’ex ambasciatore italiano, Rebecca Bettarini. Una cerimonia degna di un royal wedding con 1500 invitati, tra cui numerose teste coronate. Rebecca e il suo George si sono giurati amore eterno nella cattedrale di Sant'Isacco, a San Pietroburgo facendo la storia: si è trattato infatti del primo matrimonio di un membro della dinastia Romanov sul suolo russo dopo più di un secolo. Bettarini, 39 anni romana, scrittrice e lobbista, per amore si è convertita alla fede ortodossa prendendo il nome di Victoria, e dal 1 ottobre è entrata a far parte della dinastia dei Romanov.

La famiglia Romanov si allarga

Una favola moderna che ha attirato le attenzioni delle stampa internazionale e che ora, in perfetto stile royal, si corona dell’epilogo più bello. La coppia reale, che risiede in Russia, ha fatto sapere di essere in attesa di un bambino che nascerà in autunno: “Il gran duca George e la sua sposa Principessa Victoria aspettano un bambino che nascerà nell’autunno di questo anno”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso sui social. “Al momento la principessa gode di ottima salute e non ha necessità di posticipare o cancellare i suoi impegni”, prosegue la nota. Bettarini vive infatti a Mosca, insieme al marito, con cui ha fondato una società di consulenza. Oltre a quest’attività, la donna presiede anche la Russian Imperial Foundation, una charity per la ricerca sul cancro, ed anche autrice di diversi romanzi spy story con il nome di Georgina Perosch.

La vicinanza della coppia reale a Putin: “Un gran presidente”

George e Victoria sono piuttosto vicini al governo russo. Già alle fastose nozze imperiali presenziarono la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova e il miliardario vicino alla Chiesa ortodossa Kontantin Malofeyev. Anche il catering per l’occasione fu firmato da Evgheny Prigozhin, uomo d'affari legato al Cremlino e alla compagnia Wagner di contractor russi dispiegati in diversi Paesi africani. Una simpatia ribadita dalla Bettarini anche nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione delle nozze, in cui la zarina ha mostrato entusiasmo per il governo Putin: “Chiamarlo zar è una semplificazione che piace all’estero, ma Putin non è un nuovo zar... semmai un grande presidente, ha fatto un lavoro magnifico e gli auguriamo di continuare a farlo”.