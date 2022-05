Le lacrime di Mara Venier a Domenica In Show. A farla emozionare è Renzo Arbore

Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime a Domenica In Show, lo speciale di Rai 1 per festeggiare i suoi trent'anni di carriera. La conduttrice veneziana, infatti, crolla in un pianto liberatorio durante l'intervista con il suo ex grande amore Renzo Arbore, quando lui le dedica il brano "I faccio o show". Un momento toccante per la presentatrice veneziana che si è commossa così come tutto il pubblico in sala e a casa che ha potuto non notare il legame tra i due anche ad anni di distanza dalla loro rottura e pure avendo adesso nuovi compagni e vite diverse.

La Venier ha intervistato con grande tenerezza il suo ex compagno con cui è stata insieme per dodici anni e gli ha dedicato diversi filmati di loro due da giovani e ha ricevuto, in cambio da lui, una dolcissima dedica canora alla fine della quale non ha saputo trattenere le lacrime dall'emozione. "E' una canzone che mi piace molto", dice Mara. "Parla di una ragazza che mentre io suonavo per fare lo show per lavoro, era contrariata perché non stavo vicino a lei, oppure parlava con altre persone, cosa che poi ha fatto così per tutta la vita", fa eco Arbore, lasciando intendere che la ragazza del testo è proprio Mara.

La conduttrice, inoltre, ha ringraziato Arbore per l'aiuto che le ha dato nella carriera ricordandogli che "se è qui oggi, alla sua tredicesima Domenica In ( e il prossimo anno sarà la quattordicesima, essendo già stata confermata come conduttrice) lo deve a lui.

Mara Venier e Renzo Arbore hanno attraversato nella loro relazione diverse gioie e altrettanti dolori come un brutto aborto subito dalla Venier.