Lady Gaga, condannato a 21 anni di carcere l'uomo che sparò al suo dog sitter

L'uomo che ha sparato al dog sitter di Lady Gaga, durante il furto di due dei tre bulldog francesi della cantante è stato condannato a 21 anni di carcere per tentato omicidio. L'episodio risale al 24 febbraio 2021: Ryan Fischer stava portando a spasso i tre bulldog francesi vicino a Sunset Boulevard, quando è stato bloccato da due assalitori, tra cui James Howard Jackson, 20 anni. Jackson era armato e nella colluttazione con la vittima era partito anche un colpo di pistola.

Stando alle ricostruzioni durante il processo, i due assalitori non erano a conoscenza che i bulldog fossero di proprietà della pop star internazionale, avendo come unico intento quello di rubare cani di razza che potessero valere migliaia di dollari. Così, per caso, il 24 febbraio 2021 si sarebbero imbattuti in Ryan Ficher che stava portando a passeggio i tre bulldog di Gaga nei paraggi di Sunset Boulevard, Los Angeles. Dopo il furto dei cani, Lady Gaga che allora si trovava a Roma per le riprese del film sulla dinastia Gucci, offrì una ricompensa di 500mila dollari.