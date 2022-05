Laura Freddi compie 50 anni: il regalo più dolce dalla figlia Ginevra

Compleanno tondo per Laura Freddi che, nata a Roma il 19 maggio 1972, oggi spegne 50 candeline.

La showgirl in questa giornata speciale è stata inondata d’affetto sui social dai fan che le hanno inviato molti messaggi d’auguri. Anche tante colleghe, da Mariana Trevisan a Roberta Capua, non hanno mancato di far arrivare alla romana il loro dolce pensiero. Su Instagram la conduttrice ha anche mostrato i festeggiamenti di compleanno. La giornata è cominciata con un meraviglioso mazzo di peonie recapitato alla Freddi da un suo amico: “Ma la bellezza di questi fiori? E il primo mazzo ricevuto per il mio compleanno. I miei 25 anni”, scherza la neo-cinquantenne.

Il regalo della piccola Ginevra

Ma il regalo più bello per Laura è indubbiamente quello riservatole dalla figlia Ginevra. La bimba di 4 è nata nel 2018 dall’amore tra la Freddi e il fisioterapista Leonardo D’Amico. Una gravidanza a lungo desiderata, visto che Laura è riuscita a dare alla luce Ginevra a ben 46 anni, dopo un aborto spontaneo e dopo che le era stato consigliato di ricorrere alla fecondazione assistita. La piccola Ginevra ha voluto sorprendere la mamma con un bellissimo mazzo di rose rosse. Ha poi regalato a Laura il disegno di un fiore con sù scritto: “Buon compleanno mamma, auguri. Sei un fiore”. Una dolce dedica che ha fatto sciogliere mamma Laura, legatissima alla sua bambina. La showgirl ha poi continuato i festeggiamenti in compagnia dei genitori, tra balletti con il papà Renato e dolci leccornie. Come wedding cake delle coppette di fragole con panne corredate da candeline, che la showgirl ha voluto spegnere all’unisono con la piccola Ginevra.