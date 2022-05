Leni Klum spegne 18 candeline. Gli auguri di mamma Heidi e papà Briatore

Leni Klum il 4 maggio ha festeggiato il compleanno pi importante. La figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum ha spento 18 candeline, mercoledì 4 maggio. L?anniversario è stato celebrato con una foto su Instagram in cui Leni si mostra raggiante con una miriade di palloncini rosa alle spalle e una torta di compleanno decorata da rose.

E in questa giornata speciale non potevano mancare gli auguri di mamma Heidi che ha festeggiato la figlia postando un estroso video montato come fosse un film targato Netflix con tanto di logo, dal titolo: ?Mamma sono un?adulta ora!?

La clip ripercorre la vita di Leni con scatti dolcissimi e inediti della sua infanzia fino ad oggi. Il video è stata corredato da una dedica della modella per la sua primogenita: ?Buon compleanno Leni. Ti amo con tutto il cuore. Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre?.

L?augurio di Briatore a Leni

Anche Flavio Briatore non ha mancato di inviare a Leni il suo pensiero in questa giornata speciale. L?imprenditore ha commentato la foto postata dalla ragazza con le emoticon della faccina a cuori. E sotto lo scatto della giovane Klum appare anche il like del fratellastro Nathan Falco Briatore.

Leni è nata nel 2004 dall?unione tra la Klum e Briatore. L?ex manager di Formula1 non l'ha mai riconosciuta, decisione presa di comune accordo con la modella, e la ragazza è cresciuta con Heidi e il suo compagno dell'epoca, il cantante Seal, che l'ha poi adottata.

Ciò nonostante Briatore e Leni si sono sempre frequentati e l?imprenditore dopo anni di riserbo si è aperto sull?argomento con La Repubblica il mese scorso: ?Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco?, ha affermato, respingendo le accuse di chi lo dipingeva come un padre assente.

Briatore raconta anche di come la famiglia allargata sia solita trascorrere le vacanze insieme: ?Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c'erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi, suo marito e i loro figli. Nathan Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto ?papà io già lo sapevo?. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti?.