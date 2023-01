Leonardo Del Vecchio, erede Luxottica, dopo il matrimonio lampo ha un nuovo amore

Solo un mese fa la notizia della fine del matrimonio lampo, di Leonardo Maria Del Vecchio aveva creato grande scalpore. Ora il 27enne, erede di una parte dell'impero Luxottica, si starebbe già frequentando con un'altra donna. Chi lo ha fotografato in via Montenapoleone, a Milano, in compagnia di Giselle Adora Brune, modella americana 22enne.

La ragazza solo un giorno fa ha condiviso alcune foto, e video, scattate nella città meneghina. Ha trascorso le giornate tra pizze, le vie godendosi le bellezze italiane e quindi mangiando spaghetti al pomodoro, la pizza e visitando il Duomo. In un video si vede Giselle sulla terrazza della cattedrale milanese, chissà che non sia stato proprio Leonardo a realizzare il video...

La fine del matrimonio con Anna dopo solo sei mesi

L'amore con Anna Castellini Baldissera, anche lei modella 22enne ma erede di una ricca famiglia milanese (tra i suoi antenati compare Giacomo Puccini, il padre è un importante immobiliarista e la madre è a figlia del patron della Coin), era nato nel 2021. I due lo scorso giugno si sposarono con rito religioso lo a Saint-Tropez, solo sei mesi dopo l'annuncio della separazione. Non si hanno informazioni in merito alle motivazioni che hanno portato alla fine del matrimonio.