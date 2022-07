La commuovente lettera del principe William nel giorno del compleanno della mamma Diana: "Sarebbe così orgogliosa"

Oggi primo luglio sarebbe stato il 61esimo compleanno della compianta Lady Diana. Il principe William non poteva che trascorrere questa giornata rivolgendo un pensiero speciale alla mamma, morta in un fatale incidente d?auto nel 1997. Nella giornata di oggi, l?erede al trono è stato impegnato con le premiazioni dei Diana Award. Il prestigioso premio intitolato alla principessa del Galles e rivolto ai più giovani è stato istituito nel 1999. I Diana Award sono rivolti ai ragazzi, la madre di William ed Harry, era infatti convinta che i giovani avessero il potere di cambiare il mondo. Per l?edizione 2022 il premio è stato assegnato a 80 giovani filantropi di età compresa tra 9 e 25 anni provenienti da 29 paesi del mondo, di cui 40 dal Regno Unito.

Il messaggio di William

La cerimonia si è svolta nella giornata di oggi in modalità virtuale e il principe William non ha mancato di rivolgere un?emozionante lettera ai vincitori: ?Congratulazioni per aver ricevuto oggi il Diana Award! Fate parte di una generazione stimolante di giovani che stanno cambiando il mondo attraverso le vostre azioni e ammiro enormemente i vostri sforzi", ha scritto nella lettera inviata su carta intestata ufficiale di Kensington Palace. "Ammiro enormemente i vostri sforzi. Le vostre storie sono straordinarie. Molti di voi affrontano enormi sfide di fronte a tempi difficili, eppure state abbattendo instancabilmente le barriere per creare un futuro migliore per tutti noi", ha continuato."Siete davvero la personificazione dell'eredità di mia madre e so che sarebbe così orgogliosa di tutti voi. Credo che non ci sia modo migliore per celebrare la sua vita e il suo lavoro che riconoscere le persone incredibili che dedicano così tanto tempo e sforzi per aiutare chi le circonda loro.?

L?intervento di Harry

Anche il principe Harry, che come il fratello William sostiene i Diana Awards, è intervenuto durante la cerimonia di premiazione attraverso un video ringraziando i vincitori a nome della madre: ?la sua voce oggi risuona ancora più forte, nella mia vita?, aggiungendo come ?la vedo nei miei figli", mentre si congratula con i giovani vincitori per "aver mantenuto vivo il suo fuoco?.

Questo agosto segna un altro commovente anniversario per i fratelli reali: i 25 anni dalla morte della principessa Diana in seguito al fatale incidente d'auto avvenuto il 31 agosto 1997 a Parigi. Sebbene la relazione tra William e Harry sia notoriamente tesa negli ultimi anni, i due fratelli si sono riuniti la scorsa estate per svelare una statua eretta in memoria della loro defunta madre nel Sunken Garden di Kensington Palace.