Il nuovo libro bomba che getta fango su Harry e Meghan

In attesa del libro firmato dal principe Harry, che promette di far tremare la famiglia reale inglese, un?altra pubblicazione arriva a gettare fango sui royals. Si tratta del testo "Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors", del giornalista britannico Tom Bower, nel mirino questa volta Harry e consorte.

Il respiro di sollievo della Regina

Secondo quanto si pu apprendere il libro snocciola il pessimo rapporto tra Meghan e la royal family. Tanti gli episodi di dissapori famigliari raccolti. Ad esempio pare che la regina abbia tirato un sospiro di sollievo quando Harry si è presentato in solitaria al funerale del nonno Filippo, scomparso nell?aprire del 2021 all?età di 99 anni. ?Grazie al cielo Meghan non verrà?, pare abbia esclamato the Queen, quando è venuta a sapere che la moglie del nipote, incinta della secondogenita Lilibet, ha deciso di rimanere negli Stati Uniti.

Il principe Carlo insofferente

I rapporti tra Meghan e la famiglia del marito sono sempre stati tesi secondo Bower. Già prima delle nozze, pare che Elisabetta e il principe Carlo pare non abbiano visto di buon occhio il pessimo rapporto di Meghan con il padre, che tanto ha fatto parlare. Durante una conference call i reali hanno intimato la Markle di ricucire i rapporti con il padre, ma lei non ha voluto saperne. Ad essere adirato con l?attrice americana soprattutto il suocero Carlo, che non ha mai compreso le mosse della nuora: ?Non può semplicemente andare a trovarlo e farla finita??, pare abbia domandato il principe in collera. Meghan è stata inamovibile, asserendo che fosse ?del tutto irrealistico" pensare che potesse volare in Messico, dove viveva suo padre, "e sperare in qualche modo di parlare in privato con mio padre senza causare un frenesia nell'attenzione e un intrusione dei media che potrebbe portare più imbarazzo alla famiglia reale?.

Rapporti tesi con Kate

Rapporti tesi anche con la cognata Kate Midlleton, rea secondo Meghan di averla oscurata: ?Meghan era arrabbiata per il fatto che i funzionari del palazzo si fossero rifiutati di proteggere la sua immagine?, si legge nel libro. ?Ha rifiutato di accettare che il personale non fosse impiegato per promuoverla come individuo, ma invece l'ha inserita nella griglia dell'intera famiglia reale. In particolare, Meghan si è infuriata per il rifiuto di criticare ufficialmente Thomas Markle. Dal suo punto di vista, Meghan era isolata, vulnerabile e soffocata dalle convenzioni?.

Verso la Megxit

Secondo Bower Meghan non ha preso alla leggera il fatto di abbandonare la famiglia reale. La sua è stata una decisione ponderata e attentamente studiata, specie da un punto di vista economico. Meghan era infatti in costante comunicazione con il suo avvocato e i responsabili delle pubbliche relazioni e negoziava accordi da un milione di dollari con Netflix e Spotify. Aveva anche richiesto a dei noti marchi una serie di articoli, tra cui penne a tema e "servizi di supporto emotivo", scrive Bower.

"Meghan ha consultato la sua squadra di Los Angeles sui migliori termini per la loro partenza dalla Gran Bretagna", scrive Bower. ?L'incoraggiamento dei suoi consiglieri di Los Angeles è stato inebriante. Il marchio del Sussex, assicurava a Meghan, le stesse opportunità economiche di quelle raccolte dagli Obama".