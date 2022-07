Linda Evangelista torna a posare dopo l'annuncio del volto sfigurato

Buone notizie per Linda Evangelista! La modella ha fatto ufficialmente il suo ritorno nel mondo della moda dopo la notizia del trattamento estetico che l’ha sfigurata. Lo scorso sabato infatti la top model ha pubblicato un primo scatto della sua nuova collaborazione con il marchio di moda Fendi. Un ritorno che segna una rivincita per la 57enne dopo un periodo doloroso. “ll 9 settembre 2022 Fendi ospiterà una sfilata speciale a New York City per celebrare il 25° anniversario della #FendiBaguette , disegnata da Silvia Venturini Fendi, e da due anni da Kim Jones entrato far parte della Maison come Direttore Artistico di Couture e Womenswear Fendi. Sono molto grata”, ha scritto l’Evangelista a corredo del post in cui posa ironica con l’iconica borsa Fendi in mano, dimostrando di non aver perso affatto il piglio da super model.

Il calvario di Linda

Nel settembre del 2021 Linda aveva condiviso un post emozionante su Instagram che spiegava in dettaglio il motivo per cui era sparita dalle scene nell’ultimo periodo: “Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho lavorato mentre le carriere dei miei coetanei stavano prosperando, il motivo è che sono stata brutalmente sfigurata”. La modella ha intentato una causa lo scorso settembre citando in giudizio la società madre di CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., richiedendo $ 50 milioni di danni, sostenendo di non essere stata in grado di lavorare dopo aver eseguito sette trattamenti di CoolSculpting da agosto 2015 a febbraio 2016. La modella ha poi raccontato in esclusiva alla rivista “People” il calvario dopo il trattamento CoolSculpting - una procedura considerata l'alternativa alla liposuzione di “congelamento delle cellule adipose", che l'ha lasciata deformata. “Non posso più vivere così, nascondendomi e vergognandomi. Semplicemente non potrei più vivere in questo dolore. Sono disposta a parlare finalmente”, aveva detto decidendo di non nascondersi più: “Spero di poter liberarmi di un po' della vergogna e aiutare altre persone che si trovano nella mia stessa situazione. Questo è il mio obiettivo”. E sembra proprio che oggi Linda si sia fatta coraggio e stia riuscendo del suo intento.