Lindsay Lohan le nozze top secret con il finanziere arabo

Fiori d’arancio per Lindsay Lohan. L'attrice ha dato notizia dell’avvenuto matrimonio attraverso un post su Instagram riferendosi al fidanzato, il il finanziere Bader Shammas, come suo marito. Nel post pubblicato sabato 2 luglio su Instagram si legge: “???Sono la donna più fortunata del mondo. Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la grazia, tutte allo stesso tempo. Sono sbalordito che tu sia mio marito. La mia vita e la mia tutto. ??ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno ??”, ha scritto la 36enne a corredo di uno scatto di coppia in cui appare sorridente insieme al neo-marito. Lindsay e il bel finanziare fanno coppia fissa da novembre 2020 e vivono da tempo insieme a Dubai. La Lohan aveva annunciato il fidanzamento l'11 novembre 2021 su Instagram, pubblicando una serie di foto con Shammas, in cui faceva capolino uno splendido solitario "Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro”, aveva scritto l’attrice come didascalia dello scatto.

Un matrimonio top secret

I due portano avanti una relazione low profile lontano dai riflettori, ma a novembre la star di “Genitori in trappola” si è lasciata andare con la rivista Extra, raccontando di essere impegnata con la pianificazione delle nozze . "Sono più discreta. Anche il giorno del mio compleanno voglio assicurarmi che tutti gli altri stiano bene e poi posso stare bene. Quindi sarò più così. Sto guardando le destinazioni”, aveva detto la Lohan, che ha aggiunto: “Ho già iniziato a parlare con un mio amico del vestito. Ma voglio fare le cose per bene e voglio dare il ritmo a tutto. E’ un momento emozionante, sarò molto femminile”. In accordo con la vita riservata condotta da Linsday e Bader anche le nozze sono state top-secret, nessun altro dettaglio del grande giorno è trapelato, dalla location all’abito della sposa. In attesa di scoprire maggiori dettagli sul matrimonio dell’attrice non si può che constatare la felicità ritrovata della Lohan, che dopo anni turbolenti ha ritrovato l’amore e la serenità che cercava tra le braccia di Shammas.