Lorella Cuccarini bloccata su tutti i social da una collega: ecco di chi si tratta

E’ un periodo d’oro per Lorella Cuccarini. Reduce dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, la showgirl ha ripercorso la sua lunga carriera in un’intervista in una intervista rilasciata al quotidiano “La Nuova Sardegna”. Lorella ha raccontato del suo impegno nel talent di Canale 5, dove la rivedremo per il terzo anno.

Gli screzi con la collega

Nel corso dell’intervista non poteva mancare un cenno alla sempreverde rivalità con la collega Heather Parisi, con la quale qualche hanno fa ha condiviso il palco del programma “Nemica amatissima.” Un’occasione che doveva servire a riconciliare le due, eppure come è noto le cose sono andate diversamente. Le due ballerine nel corso dello show hanno avuto una brutta discussione, ma la Cuccarini ha svelato che prima della trasmissione con la sua collega c’era già stato qualche contrasto. “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica”, ha raccontato a La Nuova Sardegna la Cuccarini. Ma Lorella ha fatto di più svelando un inedito retroscena intorno alla lite mai emerso sinora: “Heather Parisi mi ha poi bloccato su tutti i social”, ha detto la Cuccarini.

Il punto di vista di Heather

La Parisi non è intervenuta a commentare le nuove affermazioni della collega, ma già in passato aveva speso parole poco lusinghiere sul suo conto: “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto”, tuonò la californiana che tornò a pronunciarsi sull’acerrima nemica durante un’intervista a Verissimo: “ Oddio ma perché dobbiamo parlare di “santa subito”? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma “Nemica Amatissima” non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita. Quindi possiamo anche andare avanti”.