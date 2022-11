Lorenzo Biagiarelli sul figlio di Selvaggia Lucarelli: "Abbiamo solo 15 anni di differenza, ha l'età di mio fratello"

Lorenzo Biagiarelli ospite da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, ha parlato del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli, dell'esperienza a Ballando con le stelle e anche, a sorpresa, del rapporto che ha con il figlio di Selvaggia, Leon. Tra i due c'è una grande complicità e affetto: tutto ciò è stato ben visibile nel videomessaggio che Leon Pappalardo ha realizzato per Lorenzo.

Il 17enne ha voluto esprimere la stima che ha nei nei confronti del 32enne: "Ciao Lollo, sono ormai 8 anni che ci conosciamo e vivi con noi. Tu sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare, sai tre lingue e adesso anche ballare. Io non so fare davvero niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene". Lorenzo non è riuscito a trattenere le lacrime e si è commosso soprattutto con l'ultima frase, perché come sottolinea anche Bortone, non è così scontato che nasca un affetto sincero e spontaneo,

"Questo è bellissimo, grazie (dice riferendosi al video, ndr). Poi non è così scontato. Io a Leon voglio un bene dell’anima, a me non me ne frega niente di piangere o mostrare le mie fragilità. Lui ha un papà e gli vuole un sacco di bene, io però sono più grande di lui sto con sua mamma e vivo con lui. Quindi ci sono responsabilità ibride miste a complicità. Abbiamo solo 15 anni di differenza. Leon ha l’età di mio fratello. Poteva essere un rapporto complicato e invece è bellissimo - ha aggiunto Biagiarelli -. Poteva essere un legame complicato e invece non lo è mai stato".

"Gli ho fatto scoprire delle passioni ad esempio quella per i Pokemon. Io a 12 anni ero pazzo dei Pokemon e poi ha amato i Pokemon anche lui. Ricordo la prima cena fuori con Leon - ricorda Lorenzo -, la prima volta è stata in un ristorante cinese. Lo aiutai a scegliere cosa mangiare. Gli dicevo le cose più buone. Poi lui ci ha seguito molto anche nei viaggi e siamo stati insieme in giro per il mondo. Abbiamo già tanti bei ricordi insieme".