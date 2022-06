Lory Del Santo, dopo la sua gaffe impazzano le parodie sui social

Ha fatto sorridere, divertire, a tratti indignare la clamorosa gaffe social di cui si resa protagonista Lory Del Santo. La regista, reduce dall?eliminazione all?Isola dei Famosi, aveva scritto parole lusinghiere e cariche di affetto e ammirazione con il suo stesso account sotto un post Instagram da lei pubblicato. Un grande epic fail che ha entusiasmato i commentatori dei social. Come sospettato dietro la mossa della Del Santo un maldestro utilizzo dei social. Lory non intendeva farsi dei complimenti da sola, bensì si è limitata a ripostare alcuni messaggi privati ricevuti in direct dai supporter. Tuttavia, nemmeno dopo il comunicato ufficiale che spiega il misfatto, si è placata l?ironia e l?humor dei social intorno all?accaduto.

La risposta del web

Primo fra tutti ci ha pensato Frank Matano a cavalcare l?onda. Il comico, con la sua consueta ironia ha pubblicato un post corredato da commenti di elogio, proprio come quelli scritti da Lory. ?Ti tenevano all?interno di LOL perciò ti hanno fatto ridere?, ?Frank sono un tuo fan di Pisa, grazie per aver salvato la mia famiglia?. Questi sono alcuni dei commenti sarcastici postati dallo stesso Matano. Ci ha poi pensato anche l'account ufficiale dell?Isola dei Famosi su Instagram a fare ironia sull?accaduto. Parole adulatorie e di sostegno al reality che fanno il verso alla gaffe della Del Santo. ?Quest?anno conoscevamo tutti i concorrenti, la vera Isola dei FAMOSI!? ?Non vedo l?ora che sia lunedì per l?Isola?, I commenti satirici che si possono leggere nel post condiviso sul social. Non da ultimo persino l?account ufficiale di Discovery+ Italia ha colto utilizzato quello che sembra essere il trend del momento per promuovere l?imminente arrivo, il 28 giugno, di Tailor Made: Chi ha la Stoffa, condotto da Tommaso Zorzi e con i due giudici Cristina Tardito ed Elide Morelli. I commenti esilaranti anche questa volta: ?Tommyyyyyyyyyy ti amo!?, ?Il programma che attendevo da anni, finalmente in Italia. GRAZIE?, ?TOP AMO ? taggando Real Time ? dobbiamo guardare #TailorMade x forza?. Non è mancata nemmeno un intervento dello stesso Tommaso Zorzi che ha scritto: ?Cretini?. E Lory Del Santo? La regista non sembra per nulla turbata dalle parodie in atto, anzi con grande spirito sportivo e una buona dose di auto-ironia le sta ricondividendo tutte sul suo profilo Instagram. E chissà che nel frattempo non stia riflettendo anche di assoldare un social media manager.