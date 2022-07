Lory Del Santo accende la speranza su Ilary Blasi e Totti: ”Potrebbero tornare insieme"

Non sono pochi i personaggi famosi che hanno espresso il loro parere sulla chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Simona Ventura ha detto la sua sulle pagine de Il Messaggero, mentre Sonia Bruganelli e Alba Parietti hanno affidato i loro pensieri ai social. Da ultimi anche alcuni volti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi sono intervenuti a condividere il loro pensiero sulla notizia del momento. Dopo l’opinionista del reality di Canale 5, Vladimir Luxuria è stata la volta di un ex naufraga. Si tratta di Lory Del Santo, intervistata a Radio-Radio, nella trasmissione di Giada De Miceli “Non succederà più”(trovate il post in pagina). Tra una domanda e l’altra la soubrette si è sbottonata anche sulla recente separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Lory dalla parte di Ilary

Nonostante la Del Santo si sia mostrata con il dente avvelenato verso tanti ex compagnia di avventura, la regista ha comunque voluto rivolgere parole al miele alla padrona di casa del programma: “Che penso di Ilary Blasi? Lei è bella e simpatica, molto neutra con i concorrenti”. Lory, piuttosto esperta di relazioni è poi voluta entrare nella rottura in corso: “La separazione di lei e Francesco Totti? Dopo 17 anni o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine”, ha chiosato l'ex concorrente del reality. A proposito delle voci di presunti tradimenti reciproci la Del Santo si è mostrata dalla parte di Ilary, imputando le responsabilità all’ex capitano: “Che ne penso di questi ipotetici tradimenti e di questo uomo? Ma io penso che ci può stare. Sai il tradimento fa parte di una voglia di trasgredire e di trovare emozioni forti. Sai la famiglia è la cosa più bella che c’è, ma ad un certo punto la vita può diventare un po’ ripetitiva. Uno può aver voglia di scovare e fare cose nuove”.

Il possibile ritorno di fiamma

Nonostante la separazione ufficiale e le nuove vite di Francesco e Ilary, la Del Santo da sognatrice non perde le speranze, scommettendo su un ritorno di fiamma della coppia d’oro: “Poi magari si pente e uno torna all’ovile. Magari torneranno insieme? C’è gente che si risposa anche due volte. Tutto può succedere. Prima si vuole andare e poi la cosa nuova si smonta come la panna montata”, ha detto Lory facendo probabilmente riferimento alla nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi. Del resto in tal senso un’altra amatissima coppia dello showbiz, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ci hanno insegnato a credere ancora nei ritorni di fiamma e chissà che tra Totti e Ilary non possa accadere lo stesso.