Louis di Cambridge maleducato? La supernanny inglese analizza il suo comportamento

Questo weekend si è svolto Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. Durante i festeggiamenti, accanto all’infaticabile The Queen un altro grande protagonista è emerso, rubando la scena a sua maestà. Non si tratta dei Sussex giunti per celebrare i 70 anni di regno dagli Stati Uniti, né di George, che composto e maturo, mostra già la stoffa da erede al trono. Stiamo parlando del piccolo Louis, il terzogenito di William e Kate, che nel corso degli eventi ha rivelato il suo temperamento ribelle e spontaneo. Eccolo sul balcone di Buckingham Palace mentre chiacchiera con la bisnonna Elisabetta, per nulla infastidita dall’irritualità infantile, per poi far sorridere tutti mentre si tappa le orecchie, gridando e facendo boccacce al passaggio della squadra acrobatica della Royal Air Force che sorvolava il palazzo. Ma è domenica che il principino ha dato spettacolo. Durante le celebrazioni conclusive nel Platinum Jubilee Pageant Louis è apparso sugli spalti in compagnia della famiglia, mostrandosi piuttosto annoiato. Tra bronci, pernacchie e boccacce a mamma Kate, che tenta invano di calmarlo, Louis è stato incoronato ufficialmente il nuovo ribelle di casa Windsor. Un atteggiamento insofferente e annoiato tipico di un bambino di 4 anni che in molti hanno trovato adorabile e divertente. Non sono mancati tuttavia commentatori che hanno tacciato l’ultimogenito dei Cambridge di maleducazione e indisciplina.

Le parole di Jo Frost

A dire la sua sull’argomento è intervenuta su Instagram Jo Frost, la “Supernanny” del Regno Unito, tata e popolare personaggio televisivo impegnata ad aiutare le famiglie inglesi nell’educazione dei più piccoli con il suo reality a tema. “Penso che il piccolo principe Louis si sia comportato particolarmente bene durante il fine settimana di così tanto spettacolare clamore. Per tutto il tempo seduto a guardare ed osservare, mentre la maggior parte dei bambini non può sedersi al tavolo da pranzo per più di quindici minuti alla volta. Sicuramente deve essere stato meravigliosamente travolgente per questo piccoletto, soprattutto senza tempo per giocare e riposare, i bambini mettono alla prova i loro limiti e questo è prevedibile. Siamo stati tutti intrattenuti dal carattere di questo bambino che ha un grande senso dell'umorismo, una forte volontà e un'anima molto sensibile, a mio parere professionale", ha detto il volto tv britannico nel post diffuso sul social. La supernany inglese non si è fermata qui, poiché ha anche voluto spendere delle parole per il modo in cui il principe William e Kate stanno educando il loro bambino. “Continuo ad essere colpito dal modo in cui il Duca e la Duchessa di Cambridge continuano a essere modelli genitoriali così impressionanti per i giovani genitori oggi. Sono aperti alle proprie lotte come genitori e, come tutti i genitori, continuano a sforzarsi di fare il meglio che possono", ha continuato, evidenziando il ruolo della duchessa come madre: “Catherine non ha mai avuto paura di rimproverare pubblicamente i suoi figli per il loro comportamento e questo è un segno di come sia una madre sicura di sé che è in grado di mantenere i limiti mentre soddisfa empaticamente i bisogni dei suoi figli a seconda delle circostanze. Auguro a tutti i genitori la fiducia necessaria per far sentire i propri figli amati e ascoltati con sani limiti”, ha concluso Jo Frost.

La tata di casa Windsor

William e Kate non sono soli nell'arduo compito di crescere tre bambini di otto, sette e quattro anni. Il Duca e la Duchessa di Cambridge possono infatti avvalersi dell’aiuto María Teresa Turrión Borrallo, la tata di Palencia che è stata con la coppia reale sin dalla nascita di George. Domenica scorsa, durante le celebrazioni, dove abbiamo visto tutta l'espressività e l'energia del principe Louis, María Teresa era seduta solo pochi posti dietro i bambini di cui si prende cura . Nonostante la stanchezza che a volte accusava Louis , né i Duchi né i loro figli hanno richiamato la sua presenza.