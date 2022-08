Svelata la nuova abitudine di Francesco Totti e Noemi Bocchi: "Mi dispiace tanto raccontarlo"

Il triangolo tra Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi sicuramente il gossip dell?estate. Da qualche mese a questa parte è un susseguirsi di indiscrezioni, avvistamenti, rumors sull?ex capitano della Roma e la sua nuova fiamma. I due sono stati uniti da diverse passioni comuni, dal padel, grazie al quale pare si siano conosciuti, alla Roma. La Bocchi è da sempre una tifosa sfegatata del club giallorosso, non a caso i due erano stati avvistati insieme a vedere una partita allo stadio. Pare che la nuova coppia si diletti a guardare insieme le partite della squadra del cuore anche durante le vacanze estive.

L?abitudine di Francesco Totti e Noemi Bocchi

A rivelarlo è stata la presentatrice Carolina Ray ospite della trasmissione ?Estate in diretta? su Rai1. I due conduttori del programma Roberta Capua e Gianluca Semprini stavano commentando la nuova relazione di Totti, quando la Ray ha rivelato l?abitudine inedita della coppia.

La donna ha una casa nello stesso comprensorio a San Felice del Circeo dove la Bocchi ha affittato una villa per stare più vicina al suo Francesco, d'istanza nella tenuta di famiglia a Sabaudia. Questa vicinanza alla coppia ha permesso a Carolina di origliare Francesco e Noemi intenti a commentare una recente partita della Roma: ?Io ahimé ho delle fonti dirette. Io ho la casa di famiglia al Circeo di fronte alla villa che?Mi dispiace tanto raccontarlo [?] l?altra sera li sentivo commentare la partita della Roma. Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma a casa di Noemi, al Circeo. Sì! Nel senso che li ho sentiti proprio con le mie orecchie, ero al Circeo, il mio bimbo sta lì con i nonni, io sto facendo la spola, sto andando avanti e indietro. Il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso?.

Questo il racconto di Carolina Rey che appare plausibile. E? infatti vero che la Bocchi ha affittato una villa in un comprensorio di San Felice del Circeo, ed è indubbio che l?ex capitano e la flower designer condividano la passione per la Roma. Nonostante i due tentino di sfuggire al gossip e nascondersi, evidentemente nel commentare il match giallorosso sono stati presi dall?enfasi alzando i toni più del previsto. Un?ingenuità che ha permesso ai vicini di appurare che l?uomo in compagnia della 34enne era davvero il calciatore.