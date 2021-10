L'ex marito di Adriana Volpe volta pagina: felice con Clarissa (in Svizzera una star)

Se Adriana Volpe ha detto di non essere ancora pronta per un nuovo amore, Roberto Parli volta pagina. L'ex marito della conduttrice sembra aver ritrovato il sorriso grazie a un'altra donna. Lei è Clarissa Tami, conduttrice televisiva e radiofonica molto famosa nella Svizzera italiana, e - pare - nuova compagna del noto immobiliarista.

I due sono stati pizzicati prima a Milano, mentre facevano shopping in corso Garibaldi, affiatati e divertiti, poi a Cernobbio, sul Lago di Como, durante un pranzetto romantico, al sole, in cui si prendono per mano e si guardano complici. Le foto, pubblicate su Chi, ritraggono una coppia felice e curiosa di scoprirsi. La burrasca per la fine del matrimonio con Adriana Volpe sembra essere passata per Parli, che adesso si gode l'arcobaleno.

Le foto pubblicate da Chi

La fine del matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli

Dopo la fine dell'esperienza al Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe ha sempre preferito sorvolare senza mai entrare nel dettaglio dei rapporti con il marito Roberto Parli che, in seguito alla morte del padre, si è trasferito in Svizzera. Le voci di una crisi coniugale si sono fatte sempre più insistenti, fino a quando i diretti interessati hanno confermato tutto. Alla separazione sono seguiti mesi di tempesta, durante i quali non sono mancate velenose frecciatine tra i due. Una guerra social che adesso, fortunatamente, sembra essere finita.