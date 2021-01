Adriana Volpe, è gelo con il marito: "Mi sono resa conto che sono sempre stata sola"

"Questo è sicuramente un momento molto particolare per la mia vita privata. Lo affronto a testa alta, presente a me stessa e con un'unica certezza: io e lei". Adriana Volpe non è riuscita a risanare la crisi con il marito Roberto Parli, ma nonostante questo sia uno dei periodi più difficili per lei, deve essere forte per sua figlia Gisele - nata nel 2011 - come racconta al settimanale Chi.

Si sono trasferite a Milano e per la conduttrice - che ha vissuto a Roma per 25 anni - è iniziato un nuovo capitolo della sua vita, senza il marito, che ha sposato nel 2008. "La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata - confessa al settimanale - ma oggi ne ho piena consapevolezza. Sono comunque grata alla vita e conquisto con tenacia il futuro giorno per giorno, sforzandomi di cercare il bello nelle cose e nelle persone, anche quando si fa veramente fatica. Perché,come dico sempre, anche la notte più buia e profonda a un certo punto lascia spazio all'aurora".

Adriana Volpe: "Gisele è il mio tutto"

Anche il Natale è stato diverso, ma comunque sereno. Sono state festività "serene e di riflessione. Mai come quest'anno credo che ognuno di noi abbia valorizzato ciò che di positivo ha nella vita. Dal canto mio, ho due genitori splendidi che mi hanno sempre trasmesso valori, voglia di vivere e, soprattutto, rispetto per gli altri. E poi c'è Gisele: il mio tutto, la mia prospettiva, ma soprattutto la mia forza".

La crisi tra Adriana Volpe e Roberto Parli

Il rapporto tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli ha iniziato a incrinarsi lo scorso marzo, durante la partecipazione della conduttrice al Gf Vip. Uscita dal reality, la situazione è precipitata mese dopo mese. Dopo la morte del padre, lui si è trasferito in Svizzera e da quel momento in poi il matrimonio sembra essere definitivamente naufragato.