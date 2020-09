Adua del Vesco debutta al GF Vip: arriva il messaggio del fidanzato

C’è anche Adua Del Vesco nella folta schiera di personaggi che affollano la casa del Grande Fratello in questa quinta edizione della sua versione vip. Negli anni l’attrice 25enne, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in fiction come ‘L’onore e il rispetto’ e ‘Non è stato mio figlio’, è stata al centro delle cronache rosa anche per la sua vita sentimentale, segnata dalle relazioni con Massimiliano Morra (anche lui tra i concorrenti del reality) e Gabriel Garko.

Da tempo Adua è legata a un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo, Giuliano, conosciuto sui social con il nome di Julian Condor. Poche le foto che li ritraggono insieme, probabilmente a conferma di come l’attrice, dopo tanta attenzione mediatica, preferisca tenere al riparo dai riflettori il suo privato. Tuttavia, Giuliano, imprenditore milanese che lavora nel mondo della moda, ha voluto condividere con i follower l’orgoglio per la propria fidanzata nel giorno dell’ingresso nel reality e, tra le sue storie Instagram, ha postato una foto che ben esprime il suo pensiero. “Adesso ci aspetta un nuovo viaggio ma questa volta guidi tu e io sarò il copilota. Ti auguro solo tanto divertimento, avanti tutta cucciola!”, è stato poi il post benaugurale dedicato alla fidanzata qualche giorno prima del suo debutto su Canale 5.

La storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono conosciuti sul set e innamorati poi. La loro storia è nata nel 2013 e finita due anni dopo non in modo pacifico. “Siamo stati fidanzati ma non siamo rimasti in buoni rapporti, tanto che quando ho saputo che c’era lui, ho avuto qualche dubbio sulla partecipazione”, ha spiegato l’attrice in un’intervista al Fatto Quotidiano che ha fatto riferimento all’esperienza di entrambi al GF Vip: “Sarà un modo per mettermi in gioco e mostrare chi sono davvero”. Il faccia a faccia tra i due è arrivato già nella prima puntata del reality: “Mi hai fatto molto male, ma adesso mi sei indifferente”, ha affermato lei incontrando il suo ex compagno; “Quando mi si annebbia il cervello non capisco niente, ma ora sono una persona diversa”, la replica dell’attore.

La storia d’amore tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko

Archiviata la storia con Massimiliano Morra, Adua Del Vesco è stata legata per tre anni a Gabriel Garko, più grande di lui di 20 anni. fino al 2018. A differenza di Morra, i rapporti con Garko sono rimasti ottimi.