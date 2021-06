Aldo Montano ricorda le sue ex: "Manuela Arcuri componente positiva della mia vita. Antonella Mosetti? Con lei nulla di importante"

In passato Aldo Montano è stato tra i protagonisti delle cronache rosa per le sue storie d’amore con Manuela Arcuri prima e Antonella Mosetti poi. Oggi lo schermidore e campione olimpico è felice accanto alla moglie Olga Plachina che lo ha reso padre di due figli, Olympia e Mario, e di quelle relazioni sentimentali fa un bilancio nel corso di un’intervista che ripercorre la sua vita professionale e privata.

"In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: “Manuelona” è stata una di queste", ha detto Montano al Corriere commentando la relazione con Manuela Arcuri che durò tre anni: "Prima di tutto ci fu l’oro ai Giochi, cardine di ogni cosa. Quindi arrivarono i primi impegni televisivi con Simona Ventura, infine intercettai il desiderio dello sport di trovare alternative ai calciatori. Fu un puzzle che si completò: Simona mi diede una chance e da lei conobbi l’attrice famosa: per tre anni ha funzionato".

Mentre l’attrice in qualche occasione ha menzionato le loro liti furibonde, lo sportivo non porta con sé lo stesso ricordo: "Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli. Però non rammento grandi litigi. Ma avevo 25 anni e se a 43 ti accapigli con la moglie sulle fesserie, figuratevi a quell’età...", ha osservato.

"Con Antonella Mosetti non ho costruito qualcosa di importante"

Diverso, invece, il commento su Antonella Mosetti, sua compagna per sette anni. "Stavo impazzendo" disse una volta di lui la showgirl, commento che Aldo Montano non sente di condividere: "Oddio, l’ho fatta impazzire? Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola" ha affermato .

Oggi nella sua vita c’è Olga, l’unica donna attorno a cui gravitano le sue attenzioni: "Non ci siamo mai lasciati, ma qua e là ho dovuto riacciuffarla: quante volte mi sono fiondato a Mosca...", ha ammesso Montano che non si definisce propriamente un ‘farfallone’: "Farfallone no, ma come persona sono stato Dr Jekyll e Mr Hyde: ovvero, tranquillizzante da un lato e particolare dall’altro. Ho portato orecchini, anelli, catene e catenazze, ho avuto vari tagli e colori di capelli".