Alessandra Amoroso racconta la fine dell’amore con Stefano Settepani: "Non è un fallimento"

È passato più di un anno dalla fine della storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani e oggi, quale eccezione alla regola della proverbiale riservatezza che la contraddistingue, la cantante torna sulla vicenda privata parlandone con assoluta serenità.

Alessandra e il produttore musicale conosciuto dietro le quinte del programma ‘Amici’ hanno fatto coppia per cinque anni. Poi, dopo qualche segnale di crisi, la rottura definitiva confermata con un messaggio social. Intervistata dal settimanale Grazia, la cantante ha confidato l’importanza di un legame che comunque ha arricchito la sua esistenza. “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento”, ha affermato: “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.

Quanto alla possibilità di diventare amici di ex fidanzati, poi, Alessandra non ha dubbi: “Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli” ha ammesso: “È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”.

La cantante ha poi rivelato quanto per lei sia stato determinante un percorso di analisi che molto l’ha aiutata a superare il trauma del primo lockdown vissuto completamente da sola a Roma. Oggi Alessandra è single, ma la speranza di incontrare l’amore vero con cui costruire una famiglia sua non l’abbandona di certo. E nel frattempo si lascia circondare dall’affetto immenso della sua ‘big family’ di fan appassionati.