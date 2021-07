Alessandra Sardoni si è sposata: le foto di Enrico Mentana

Alessandra Sardoni si è sposata. Sabato 24 luglio, sul Monte Amiata, in provincia di Siena, la giornalista di La7, nota per la sua preparazione e professionalità durante le celebri ‘maratone Mentana’, è convolata a nozze con il compagno. Il lieto annuncio è stato dato via social proprio dal direttore del Tg di La7: "Un altro Royal Wedding, oggi sull'Amiata" ha scritto Enrico Mentana a corredo della foto che mostra la coppia sorridente in abiti nuziali, facendo così riferimento alle nozze reali che il 29 luglio 1981 unirono il principe Carlo e Lady Diana in matrimonio e di cui lui stesso fu cronista (come documentato in un'immagine dell'epoca). In seguito, un’altra foto degli sposi a cui numerosissimi sono arrivati i commenti degli utenti pronti a congratularsi con la giornalista e il neomarito, la cui identità non è stata resa nota.

Chi è il marito di Alessandra Sardoni

Alessandra Sardoni è ormai un volto identificativo del Tg di La7: stimata per la sua chiarezza e preparazione durante i collegamenti con lo studio televisivo e nella conduzione del talk ‘Omnibus’, la giornalista si contraddistingue anche per una riservatezza che la tiene lontana dai social e da ogni forma di racconto della sua vita privata. Nulla, pertanto, si sa del marito, tantomeno il nome che neppure in questa circostanza è stato svelato.

Nota, invece, è la carriera di Alessandra Sardoni: classe 1964, si è laureata in filosofia del linguaggio ed ha iniziato la sua carriera giornalistica lavorando prima per il quotidiano la Repubblica, poi per Mediaset e nel 1991 per il telegiornale di Videomusic. Passata a Tmc, vi è rimasta anche dopo la trasformazione del canale in La7. Oltre ad essere inviata del Tg durante gli eventi politici più importanti, Sardoni conduce anche Omnibus, il talk politico della rete, alternandosi con i colleghi.