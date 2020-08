Nuovo amore per Alessandro Preziosi? Le foto dell’attore in dolce compagnia

Splende il sole nella vita sentimentale di Alessandro Preziosi, indicato come “innamorato cotto” dal settimanale Oggi che lo ha immortalato in dolce compagnia. Dopo alcuni mesi da single, pare che l’attore napoletano frequenti da qualche tempo una bella ragazza bionda che ha l’aria di essere la sua nuova fidanzata. I due sono stati fotografati a Roma in piazza Navona, durante una passeggiata che ha seguito il pranzo in una trattoria che spesso li trova insieme. Tra loro la sintonia è palpabile, e per quanto non ci sia uno scatto che riveli in modo inconfutabile la loro intimità, gli atteggiamenti confidenziali rivelano una certa complicità, evidenziata anche dalla carezza di lei al ventre dell’attore che appare un po’ appesantito… Al momento nessuna conferma da parte dei diretti interessati: se son rose fioriranno!

Gli amori di Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi è stato legato a Rossella Zito da cui nel 1995 è nato il suo primo figlio, Andrea Eduardo. In seguito ha avuto una lunga relazione con Vittoria Puccini, madre della figlia Elena che oggi ha 14 anni. Fino al 2017 è stato fidanzato con Greta Carandini, di 16 anni più giovane di lui. Nella primavera dell’anno scorso di è parlato di un flirt tra l’attore e e Bianca Brandolini D’Adda, ex di Lapo Elkann. Poi di lui non si è più saputo nulla fino ad oggi, quando le foto con la misteriosa bionda fanno pensare a una nuova pagina della sua vita privata.