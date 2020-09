Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul presunto flirt con Stefano De Martino

Il presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino ha tenuto banco nelle cronache rosa dell’estate 2020, arricchite da dettagli puntualmente smentiti dai diretti interessati a suon di gesti social e dichiarazioni tese a bollare ogni notizia come insindacabile fake news. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice è tornata sul gossip che l’ha vista suo malgrado protagonista, commentando seppur indirettamente la vicenda per ribadire quanto già palesato a suo tempo.

“Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro”, il pensiero di Alessia: “La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede. Forse perché è più stuzzicante”. La conversazione oggetto del servizio del magazine diretto da Alfonso Signorini si è rivelata anche l’occasione per confermare l’assoluta sintonia con il marito Paolo Calabresi Marconi e fugare ogni dubbio su una crisi coniugale tanto chiacchierata a ridosso del supposto flirt con l’ex compagno di Belen Rodriguez.

“Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile”, ha affermato: “Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”. Ma come vive oggi la coppia Alessia Marcuzzi? “Sono maturata, sono meno irrequieta”, ha confidato: “E non sono così sicura di me: sono tanto fragile, anche se gli altri non lo vedono. Sono una che sorride sempre, non chiedo mai aiuto, piuttosto mi chiudo in camera e piango da sola. Perché mi sento fortunata: ho avuto tanto amore, ho due figli stupendi, ho una sicurezza economica. Se mi facessi vedere sofferente qualcuno potrebbe dire: 'Ma vaffan...!'”.

Alessia Marcuzzi pronta a condurre ‘Temptation Island’

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Temptation Island che Alessia Marcuzzi condurrà per il secondo anno nella versione autunnale. Un’esperienza nella quale si sente molto coinvolta non solo da un punto di vista prettamente professionale: "L'altro giorno ho sentito una ragazza dire: 'Mi sono sempre messa al secondo posto nella coppia'. Avrei voluto andare da lei a dirle che bisogna imparare a splendere e a mettersi al primo posto, perché questo non significa amare di meno, significa farlo più consapevolmente”, ha affermato: “Poi, certo, vedendo le coppie da fuori siamo bravissimi a giudicare. Diciamo: 'Ma quella è pazza a restare!' anche se poi, quando tocca a noi, non siamo oggettivi e, magari, commettiamo lo stesso errore, anche se in maniera meno evidente”.

Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato l’Isola dei Famosi

Infine, un commento sui motivi che l’hanno indotta a lasciare la guida dell’Isola dei Famosi, nell’ultima edizione segnata dalle polemiche sulla vicenda privata di Riccardo Fogli. “Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation Island penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale”, ha spiegato: “Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato”.