Alessia Marcuzzi torna a farsi vedere con il marito: la foto scaccia-crisi

Allarme rientrato. E' bastata una foto insieme su Instagram, senza nessun commento, per allontanare le voci di crisi che nelle ultime settimane giravano intorno ad Alessia Marcuzzi e al suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi.

Da diverso tempo la conduttrice non pubblicava foto di coppia, lasciando campo libero ai più maliziosi per fare velenose insinuazioni. Ecco invece lo scatto scaccia-crisi, da Londra, dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza dopo la laurea di Tommaso, il figlio che Alessia Marcuzzi ha avuto da Simone Inzaghi. I due appaiono raggianti e affiatatissimi, alla faccia delle male lingue.

Sposati dal 2014, Alessia e Paolo non amano stare insieme sotto i riflettori ed è in particolare lei a voler proteggere la loro storia dal gossip. Ultimamente la conduttrice - che presto tornerà in tv, su Rai2, con il nuovo programma 'Boomerissima' - si è pero lasciata andare ad alcune confidenze sul suo matrimonio: "Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? - ha detto in un'intervista a Oggi - Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L'amore è dialettica, ma anche silenzi e urla". Viva la verità.

La foto pubblicata su Instagram da Alessia Marcuzzi