Alessio Boni e Nina Verdelli di nuovo genitori: è nato il secondo figlio

Alessio Boni e Nina Verdelli sono di nuovi genitori. A distanza di un anno e mezzo dalla nascita del primogenito Lorenzo, la coppia ha allargato la famiglia con il secondo figlio, Riccardo, ritratto nella foto postata da mamma Nina.

Alessio Boni e Nina Verdelli (54 anni lui, 35 lei) sono legati da cinque anni. Niente matrimonio, però, almeno per il momento: "Non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo… E’ un amore talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. E' più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me", ha confidato qualche tempo fa l’attore. Se Nina cambiasse idea? "Se me lo chiedesse se a lei facesse piacere, la sposerei".