Alex Belli pronto a diventare padre: la lettera per Delia Duran

L’esperienza al GF Vip pare proprio aver rinsaldato fortemente il rapporto sentimentale tra Alex Belli e la moglie Delia Duran, usciti insieme da una Casa che per il concorrente si stava rivelando luogo di tentazioni mal tollerate. Il reality di Canale 5, tuttavia, resta ancora molto presente nella vita della coppia, considerate le voci che anticipano l’ingresso della modella nel programma come concorrente il prossimo 3 gennaio. Nel frattempo, tuttavia, l’attore ha voluto ribadire ancora una volta tutto il suo amore per Delia con una lettera rivelatrice del sogno di avere presto un figlio da lei.

“Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa”, esordisce Belli nella missiva pubblicata dal settimanale Novella 2000 dove si ripercorre l’ultimo periodo segnato dalle difficoltà che, alla fine, hanno rafforzato “quell’unione indissolubile che è il nostro amore”. L’attore prosegue scusandosi ancora con Delia per averle procurato sofferenza, promette di restare sempre al suo fianco fino ad ammettere il suo desiderio più grande: quello di diventare padre di un figlio frutto del loro amore: “Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei, e per tutto il progetto di vita che stiamo costruendo insieme, e per quanto tu sia veramente una donna speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”.

Delia Duran prossima concorrente del GF Vip?

Secondo le indiscrezioni, Delia Duran sarebbe pronta a diventare concorrente del GF Vip. La donna sarebbe già in quarantena così da poter accedere nella Casa come previsto dalle regole vigenti, e in isolamento sarebbe anche Alex Belli che, in effetti, nell’ultima diretta del programma è intervenuto collegandosi da remoto. Per ora mancano fonti ufficiali che confermino l’effettivo ingresso nel reality di Delia che, se davvero dovesse varcare la porta rossa, non mancherebbe di creare scompiglio anche in previsione della convivenza forzata con Soleil Sorge, già “amica speciale” del marito ormai nella squadra degli ex concorrenti.