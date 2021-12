Alex Belli si sfoga sui social: "Vogliamo solo vivere" e pubblica una canzone di Jovanotti

Alex Belli continua a far parlare di sè dopo la sua strepitosa partecipazione al Gf Vip, insieme a Soleil Sorge è riuscito a creare delle dinamiche che hanno animato le dirette del reality e anche adesso che è fuori non perde occasione per creare interesse.

Belli e la sua idea di amore

Sui social Belli ha lanciato dei messaggi eloquenti e non lasciati al caso, mentre si stava recando a Roma, per la diretta di ieri sera, ha pubblicato una storia mentre era in volo con la canzone di Antonello Venditti Che fantastica storia è la vita, di cui ha scelto questo pezzo "E quando penso che sia finita è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita".

Questa mattina, poi, Alex ha condiviso una storia dove si vede lui in penombra e dietro al vetro un bel sole, la colonna sonora di questa foto è la canzone di Jovanotti Un raggio di sole. Anche in questo caso è rilevante la scelta del pezzo condiviso: "Che tornavo da te senza niente da dire senza tante parole. Ma con in mano un raggio di sole, per te che sei lunatica".

Da non sottovalutare poi il post che ha pubblicato con una didascalia che non lascia spazio all'immaginazione: "A voi che cercate di capire, comprendere, etichettare!! Vi diciamo che l'amore è qualcosa di imponderabile!! Ma del resto... non pretendiamo questo... ma vogliamo sono vivere".