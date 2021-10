Massimiliano Allegri, il commento dopo la rottura con Ambra e le polemiche

Da giorni la fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è tra le notizie più commentate da chi si interessa al gossip.

Oggi è arrivato un primo commento, anzi un vero e proprio no comment, da una delle due parti in causa, ossia l'allenatore della Juventus, che secondo le indiscrezioni (che sembrerebbero confermate da un post furente della figlia di Ambra) avrebbe tradito l'ormai ex compagna. A una domanda diretta alla viglia dell’importante partita Juve-Roma, Allegri ha replicato: "Della vita privata non ne ho mai parlato e non intendo parlarne. Sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così, parliamo della partita di domani".

Dal canto suo, Ambra ha replicato ringraziando quanti in questi giorni hanno espresso solidarietà nei suoi confronti, anche alla luce della consegna del Tapiro da parte di Striscia la Notizia, giudicata da molti inopportuna e poco rispettosa. "È sorprendente per una cosa che nessuno voleva che fosse pubblica, perché non è giusto, vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente", aveva detto l'attrice.

La storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Angiolini e Allegri sono stati legati dall’estate del 2017. Il settimanale Chi li immortalò in vacanza: i due furono paparazzati all'Argentario. Qualche settimana dopo, l’attrice confermo: "Sono fidanzata". Per diverso tempo si sono rincorse anche le voci di un imminente matrimonio. Ancora quest’estate, i due erano stati fotografati insieme in vacanza, tra gesti di intimità e e carezze. Immagini che sembravano aver messo la pietra tombale sulle voci di una presunta crisi tra i due. A metà ottobre, è stato Chi a rivelare che la storia d’amore era arrivata al capolinea.